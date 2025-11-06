Заключены контракты на покупку 134 квартир для детей-сирот в Псковской области

Заключены муниципальные контракты на приобретение 134 квартир для детей-сирот в Псковской области с начала 2025 года, еще планируется закупить 12 жилых помещений, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
57 квартир приобретаются в Пскове, 24 — в Великих Луках.
В министерстве уточнили, что в 2024 году в целях реализации жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа органами местного самоуправления Псковской области приобретено 141 жилое помещение