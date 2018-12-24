Политика

Областной бюджет-2019 в первом чтении поддержали все фракции, кроме «Яблока»

Псковские коммунисты поддержали областной бюджет-2019 в первом чтении, но воздержатся от голосования во втором и третьем чтениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время рассмотрения проекта бюджета Псковской области сообщил депутат, лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко.

«Мы приняли решение проголосовать за бюджет в первом чтении. Но параметры в полной мере не устраивают нашу область, так как средств не хватает и по медицине, и по образованию, и в культуре. Мы видим, что в целом деньги в России есть, федеральный бюджет профицитный. Чечня получает 70 млрд ежегодно, это 85% их бюджета. Мы же потеряли 200 тысяч населения за 20 лет, в упадок пришли сельские населенные пункты. Поэтому от голосования за бюджет во втором и третьем чтениях мы воздержимся», - пояснил он позицию коммунистов.

За бюджет в первом чтении также проголосовали ЛДПР и «Справедливая Россия». Лидер «эсеров» Наталья Тудакова пояснила, что высоко оценивает работу исполнительных органов власти с федеральным центром, персональную ответственность за расходование средств руководителей ведомства, а также сохранение всех социальных гарантий. Парламентарии из ЛДПР и «Справедливой России» планируют поддержать бюджет во втором и третьем чтениях.

«Яблоко» не поддерживает принимаемый бюджет.