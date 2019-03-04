Политика

Дмитрий Хритоненков: Основная функция законодательной власти - представлять интересы народа

В этом году, в апреле, Псковское областное Собрание депутатов отметит 25-летие. Первое заседание регионального парламента, ставшего правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов, состоялось 8 апреля 1994 года, и именно с этой даты ведется отсчет его долгой и насыщенной истории. Начиналось все с 21 депутата, а сегодня в составе заксобрания их уже 44. За четверть века в законодательном органе Псковской области сменилось уже шесть созывов народных избранников, а счет принятых законов области и постановлений Собрания идет на тысячи.

Как менялся региональный парламент, какие задачи должны решать псковские депутаты в первую очередь и являются ли бурные дискуссии неотъемлемой частью законотворчества? Об этом Псковская Лента Новостей попросила рассказать главного эксперта Псковского областного Собрания депутатов Дмитрия Хритоненкова.

- Дмитрий Константинович, в свое время вы были депутатом Псковского областного Собрания четвертого созыва и даже занимали должность вице-спикера, в пятом созыве вы были руководителем аппарата, а с 2016 года назначены главным экспертом регионального парламента. Вы ощутили за время работы, что областной законодательный орган власти меняется и развивается?

- Конечно. Стремительно меняется время, естественно меняется и парламент. В первый и второй созывы сложилась ситуация, когда депутаты в большей степени представляли своих избирателей и своих профессиональные группы, которые их выдвинули и поддерживали. Можно сказать, что они лоббировали их интересы.

В последние же годы, в последнее десятилетие как минимум, выборы стали партийными, и большинство депутатов поддерживают те партии, которые их выдвинули. Появилась серьезная фракционная работа, которой не было раньше. Поэтому и вопросы обсуждаются бурно и глубоко не столько на самой сессии, сколько в рамках фракционных заседаний, а также на комитетах, комиссиях и на заседаниях рабочих групп.

Да, в прошлом созыве ввели так называемые «десятиминутки гнева». На них в основном и происходят эмоциональные обсуждения. Еще в рамках парламентского часа возможны какие-то незапланированные моменты, при которых разворачивается бурная дискуссия. Но в любом политические и эмоциональные обсуждения уже не так активно происходят при обсуждении повестки дня непосредственно в день пленарного заседания. Просто потому что сейчас далеко не все вопросы выносятся в повестку, потому что они обсуждаются в рамках институтов, о которых я сказал выше. Там бывают и эмоции, и все, что угодно.

Ну и, как я уже сказал, раньше был больший интерес выдвигаться от групп профессиональных сообществ, назовем их так. Раньше это было так, особенно в 90-х годах: давай, ты будешь представлять нашу отрасль, решать наши проблемы… Сейчас такое тоже встречается, но уже в гораздо меньшей степени.

- А что конструктивнее для работы парламента? Когда депутат представляет некое отраслевое сообщество или все-таки партию?

- Все относительно. Вы же понимаете, что лоббизм был, есть и будет. Даже закон о лоббизме в некоторых странах есть. Но сейчас так устроен мир: наиболее эффективно в борьбе за власть, ее удержание и функционирование действуют политические партии. Это показывает опыт и общемировая практика. Если мы говорим о демократическом обществе, наиболее эффективными институтами в борьбе за власть являются все-таки политические партии.

- Как вы считаете, какая функция для депутата приоритетна – представительская или законотворческая? Что должен делать парламентарий в первую очередь – оправдывать надежды и чаяния своих избирателей или «отшлифовывать» законы?

- Я считаю, что основная функция законодательной власти – представлять интересы народа. Не случайно региональный парламент называется законодательным (представительным) органом власти. Представительские и контрольные функции должны быть на первом плане. Плюс создание экспертного сообщества.

Законы и другие нормативно-правовые акты по большей части должны готовиться все-таки органами исполнительной власти в профильных структурах. Депутаты, безусловно, должны также принимать в этом процессе участие и с учетом интересов своих избирателей вносить коррективы. Однако мировая практика показывает, что в основном законы готовит исполнительная власть.

Именно поэтому я и считаю, что представительные функции в нашей стране у депутатов должны преобладать. Я не говорю о том, что депутаты не должны писать законов. Нет, они должны участвовать, но их возможности небезграничны. Аппарат в региональном парламенте небольшой, поэтому говорить о том, что он сможет творить чудеса в законотворчестве, не приходится.

- Что можно улучшить в работе регионального парламента, если это в принципе необходимо?

- Я считаю, что на уровне регионального парламента нужно усиливать экспертные функции. Экспертное сообщество должно быть создано из числа не только сотрудников аппарата, но и специалистов, представляющих различные сферы – в первую очередь, науку, а также менеджмент или юриспруденцию.

- Такие эксперты должны работать в Собрании на постоянной основе или pro bono?

- И так, и так. Мы же понимаем, что аппарат – это затраты, поэтому содержать большой штат экспертов – это непозволительно дорого. Поэтому в данном случае это должно быть эксперты, работающие по большей части на общественных началах. В аппарате должен работать тот, кто все это будет организовывать. Конечно, это должен быть подготовленный, грамотный организатор.

Что касается фракционной работы, то она более-менее состоялась, и, наверное, это не только наше настоящее, но и будущее. Возможно, фракции даже должны войти в состав структуры законодательного органа. Пока они существуют, скажем так, неформально. А в Госдуме, они, к примеру, входят в структуру, там есть аппарат фракций. Здесь есть, над чем подумать.

Также, на мой взгляд, у регионального парламента должно быть больше, чем сейчас, контрольных функций.

- В плане полномочий или активности?

- В плане активности в первую очередь. Полномочий и так достаточно. Если их расширять, можно достичь и лишнего. У нас же есть прокуратура, антимонопольное ведомство и другие контрольные структуры.

- Вы занимаете должность главного эксперта при областном Собрании депутатов. Каков круг ваших полномочий?

- Это должность негосударственной службы. Работа разносторонняя, при которой необходимо взаимодействовать с различными фракциями и выполнять поручения председателя регионального парламента, прорабатывать те или иные темы, которые нужно обсудить на уровне заксобрания.



К примеру, в прошлом году возникли проблемы с общедомовыми приборами учета: в одних домах люди платили по 2-3 тысячи рублей с квартиры, а в других – по 23-24 тысячи рублей. Мы внимательно изучили этот вопрос, обращались в соответствующие ресурсоснабжающие организации, чтобы выработать стратегию для дальнейших действий.

Сейчас также досконально прорабатывается «мусорная» тема. Я, в частности, занимался организацией круглого стола, на котором обсуждался этот вопрос. Его итогом стала резолюция, ставшая исходным материалом для соответствующего постановления областного Собрания.

Вот таких экспертов, которые смогут глубоко погружаться в ту или иную проблему, региональному парламенту необходимо больше. При законодательных органах даже на общественных началах наличие специалиста по той или иной сфере было бы очень полезно.

Беседовал Алексей Овчинников