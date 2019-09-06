Политика

Самую высокую явку в Псковской области по состоянию на 18.00 демонстрирует Усвятский район

Усвяты

По состоянию на 18.00 явка на выборах в Псковской области составляет:

на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) – 14,16 % (3637 человек)

на выборах главы Бежаницкого района - 44,51 % (4342 чел.)

на выборах главы Дновского района - 40,05 % (4065 чел.)

на выборах главы Новоржевского района - 48,90 %(3368 чел.)

на выборах главы Пустошкинского района - 45,99 % (3271 чел.)

на выборах главы Пушкиногорского района - 40,98 % (3068 чел.)

на выборах главы Усвятского района - 56,63 % (2140 чел.).

на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 - 15,17% (1499 чел.)

на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района - 34,85 % (1052 чел.)

на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района - 24,14% (792 чел.)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 - 20,15% ( 757 чел.)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5 - 26,95% (38 чел.)

на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2 - 40,06 % (1642 чел.).

Следующая информация о явке избирателей на выборы будет вместе с предварительными итогами голосования на выборах в Псковской области в Единый день голосования, 8 сентября.

Напомним, что в Псковской области открылись 114 избирательных участка. На них присутствуют 233 наблюдателя. 220 назначены и направлены зарегистрированными кандидатами, а 13- политическими партиями. В работе избирательных комиссий принимают участие более 1000 членов УИК с правом решающего голоса. 92 тысячи избирателей могут прийти на избирательные участки, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Голосование продлится до 20.00.