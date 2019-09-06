Голосование на выборах в Псковской области завершилось, начат подсчет голосов

Голосование на выборах в Псковской области завершилось. Все 114 избирательных участка в 20.00 закрылись для избирателей. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, в рамках Единого дня голосования 8 сентября в 10 муниципальных образованиях Псковской области прошли13 избирательных кампаний:
дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу № 2 (Псков);
выборы главы Бежаницкого района;
выборы главы Дновского района;
выборы главы Новоржевского района;
выборы главы Пустошкинского района;
выборы главы Пушкиногорского района;
выборы главы Усвятского района;
дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13;
выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;
выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1;
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5;
дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.