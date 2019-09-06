Политика

Голосование на выборах в Псковской области завершилось, начат подсчет голосов

Голосование на выборах в Псковской области завершилось. Все 114 избирательных участка в 20.00 закрылись для избирателей. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в рамках Единого дня голосования 8 сентября в 10 муниципальных образованиях Псковской области прошли13 избирательных кампаний: