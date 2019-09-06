Политика

Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района Татьяну Пахомову

Алексей Лазунин от ЛДПР пока набирает 0,83%, Игорь Романов от «Партии Роста» - 0,65%.

Так, у Михаила Шауркина 59,08% голосов, у Татьяны Пахомовой - 25,81%. На третьем месте коммунист Анатолий Волков - 5,53%.

«Яблочник» Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района кандидата от «Единой России» Татьяну Пахомову. Таковы предварительные данные по итогам голосования.

В опросе приняло участие 1446 человек

В опросе приняло участие 1446 человек

Категорически против. Это дискредитирует выборы как институт гражданского общества

Плохо отношусь. Жалко кандидатов — столько сил потрачено, и всё впустую

Настороженно. Вызывает недоумение, что снимают только оппозиционеров

Мне все равно. Нет никакого дела до выборов и кандидатов

Считаю, что снятые сами виноваты. Политика — дело грязное, в ней все средства хороши - надо уметь защищаться

Это нормально. Конкурентная борьба кандидатов, в том числе в судах, должна присутствовать

Поддерживаю. Если есть основания — надо снимать

Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?

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