Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района Татьяну Пахомову

«Яблочник» Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района кандидата от «Единой России» Татьяну Пахомову. Таковы предварительные данные по итогам голосования.
Так, у Михаила Шауркина 59,08% голосов, у Татьяны Пахомовой - 25,81%. На третьем месте коммунист Анатолий Волков - 5,53%.
Ситуация по самовыдвиженцам: Андрей Киселев – 3,32%, Елена Гуляева – 1,38%, Георгий Семенов — 1,29%.
Алексей Лазунин от ЛДПР пока набирает 0,83%, Игорь Романов от «Партии Роста» - 0,65%.
Явка на выборы составила 43,92%.