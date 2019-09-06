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Политика

Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района Татьяну Пахомову

08.09.2019 22:18|ПсковКомментариев: 0

«Яблочник» Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района кандидата от «Единой России» Татьяну Пахомову. Таковы предварительные данные по итогам голосования.

Так, у Михаила Шауркина 59,08% голосов, у Татьяны Пахомовой - 25,81%. На третьем месте коммунист Анатолий Волков - 5,53%.

Ситуация по самовыдвиженцам: Андрей Киселев – 3,32%, Елена Гуляева – 1,38%, Георгий Семенов — 1,29%.

Алексей Лазунин от ЛДПР пока набирает 0,83%, Игорь Романов от «Партии Роста» - 0,65%.

Явка на выборы составила 43,92%.

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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