Политика

В Псковском областном Собрании появился второй депутат от «Яблока»

Врач скорой помощи, депутат Псковской городской Думы Пскова Артур Гайдук выиграл довыборы по одномандатному округу №2 в областное Собрание, получив 1688 (более 40%) голосов избирателей.

По данным на сайте ЦИК РФ, на втором месте бывший вице-губернатор, кандидат от «Единой России» Игорь Максимов, за которого проголосовали 1353 (32%) избирателя.

Помощник депутата Госдумы Антона Морозова Артем Васильев (ЛДПР) набрал 452 голоса, директор ООО «Подкова» Павел Николаев («Справедливая Россия») – 507 голосов.

Дополнительные выборы депутата по одномандатному избирательному округу №2 (Псков) были назначены на 8 сентября в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина.

Как подчеркнули в пресс-службе регионального отделения «Яблока», это первая победа кандидата от «Яблока» в одномандатном округе на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Гайдук стал единственным одномандатником, избранным в этом созыве Собрания не от «Единой России».

До сих пор «Яблоко» в Псковском областном Собрании было представлено только одним депутатом – лидером регионального отделения партии Львом Шлосбергом.

Всего в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, партия «Яблоко» увеличила свое представительство в региональных заксобраниях на пять депутатов. Четверо кандидатов от партии были избраны депутатами Мосгордумы.

Теперь «Яблоко» будет представлено в законодательных собраниях четырех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области.