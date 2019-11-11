Политика

ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2019»

Дорогие друзья, уважаемые читатели ПЛН! Подходит к концу 2019 год, и Псковская Лента Новостей призывает вас принять участие в проекте «100 самых влиятельных псковичей». Напомним, впервые рейтинг, призванный сделать псковскую региональную политику более публичной и открытой, был разработан в 2018 году. Тогда вместе с читателями и экспертами мы составили список 100 наиболее влиятельных персон нашего региона - тех, кто оказывает реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

Смотрите также Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта

Лидерами рейтинга-2018 стали губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор Андрей Турчак, спикер регионального парламента Александр Котов, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, митрополит Псковский и Порховский Тихон. В ТОП-10 также вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова, сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, прокурор области Сергей Белов, руководитель центрального исполкома «Единой России», экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов и председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова. В целом список ста самых влиятельных персон включал в себя известных псковских политиков, общественных деятелей, сотрудников органов исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных образований, руководителей промышленных предприятий, гражданских активистов, бизнесменов, руководителей учреждений образования и здравоохранения, представителей других сфер.

В 2018 году мы пообещали, что проект станет традиционным. Пришло время составить новый рейтинг.

В 2019 году в региональной общественно-политической жизни произошли изменения. Весной пост главы города Пскова покинул Иван Цецерский, его сменщицей в статусе «и.о.» стала Елена Полонская. Не так давно стало известно о ротации в «Единой России»: Александр Козловский примет бразды правления региональным партийным отделением от Александра Котова. Изменения произошли в рядах вице-губернаторов и руководителей структурных подразделений администрации области, корпусе глав районов, составе депутатов областного Собрания и Псковской городской думы. Всё это позволяет предположить, что определенные изменения произойдут и в списке-100. Одни персоны его покинут, другие - войдут. Кто именно - решат читатели Псковской Ленты Новостей. Всю ближайшую неделю, с 11 по 18 ноября, редакция будет принимать предложения по кандидатурам - их может внести каждый читатель. Отметим, что в прошлом году читатели очень активно участвовали в этой работе: в адрес редакции поступило более 500 обращений.

Свою позицию вы можете высказать в форуме под этим сообщением, позвонив или написав нам письмо (redaktor@pln-pskov.ru) или оставив сообщение в группах ПЛН в социальных сетях. Мы просим вас назвать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. По итогам первого этапа будет составлен расширенный список претендентов.

В дальнейшем рабочая группа, в которую войдут сотрудники редакции, политики, общественники, а также специалисты в различных сферах, составит список ста наиболее влиятельных персон. После чего представители экспертного сообщества выставят свои оценки (напомним, что год назад анкеты заполнили порядка 150 привлеченных нами экспертов). Результатом второго этапа станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

Итак, мы начинаем - и призываем вас принять активное участие в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2019».