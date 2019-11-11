Политика

У «Единой России» есть все ресурсы, чтобы стоять в авангарде - Михаил Ведерников

У «Единой России» есть все ресурсы, чтобы стоять в авангарде, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на конференции Псковского регионального отделения партии 11 ноября.

В своем выступлении он обратился с призывом к членам партии, в частности, к депутатам, не сбавлять активности в работе по исполнению наказов избирателей и сохранять с населением тесную связь.

«Не надо забывать, что «Единая Россия» - ключевая конструкция в системе местного самоуправления. На уровне небольших населенных пунктов партийная принадлежность условная, но проекты, которые реализуются под эгидой партии, абсолютно реальны», - подчеркнул он.

Наряду с этим Михаил Ведерников призвал депутатов-единороссов активнее и быстрее реагировать на обращения населения. «Если они реагируют на происходящее недостаточно быстро, вся система работы и контроля страдает. И самое страшное - нарушается обратная связь с жителями», - подчеркнул он.

Также Михаил Ведерников призвал псковских единороссов активизировать работу в соцсетях. «В части работы в соцсетях мы сильно не дорабатываем. И нужно, чтобы лидеры общественного мнения в эту работу включались», - отметил глава региона.

Кроме того, в своем выступлении губернатор подчеркнул важность следующего электорального цикла в псковском регионе, в рамках которого предстоит избрать 1158 человек, и особо подчеркнул, что важность проведения работы над ошибками псковскими «единороссами». «Вызовы серьезные, времени мало, и надо оказать максимальную помощь, чтобы провести работу над ошибками», - подчеркнул он.

В заключение Михаил Ведерников выразил слова поддержки в адрес кандидатуры депутата Госдумы Александра Козловского на пост секретаря регионального отделения партии.

Напомним, сегодня, 11 ноября, на XXVI конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет избран новый секретарь регионального отделения партии.

Ранее президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатуры исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Им стал депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский.