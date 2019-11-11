Политика

Главой города Пскова избрана Елена Полонская

Главой города Пскова избрана Елена Полонская. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на 31-й внеочередной сессии Псковской городской Думы 13 ноября тайным голосованием.

Фамилии были внесены в бюллетень в алфавитном порядке. По итогам голосования за ее кандидатуру проголосовали 22 депутата, за ее оппонента Григория Турчина - 1 голос.

Для проведения голосования был объявлен 20-минутный перерыв. При этом половина зала, где стоят столы депутатов и урна для голосования, отделена от остальной части зала красной атласной ленточкой, за которую запрещено заходить всем, кроме депутатов, в том числе и прессе.

Вскрытие урны с бюллетенями проходило в присутствии всех депутатов, голоса подсчитывались не во время перерыва, как обычно было при проведении тайного голосования, а уже во время сессии.

Напомним, пост главы Пскова стал вакантным после досрочного прекращения полномочий главы Пскова Ивана Цецерского, который с середины мая продолжил трудовую деятельность в Москве в должности председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. И. п. главы города была назначена заместитель главы муниципалитета - Елена Полонская.

17 октября ее кандидатура на пост главы города была поддержана на конференции местного городского отделения партии «Единая Россия», а 22 числа - президиумом Генсовета «Единой России».