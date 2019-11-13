Политика

Рейтинг политической активности. 8-15 ноября

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. По традиции мнение о победителях и проигравших высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Дмитрий Сопотов

Главный лузер минувшей недели — теперь уже бывший глава Печорского района. Еще в среду утром всё в жизни 53-летнего бывшего учителя физкультуры было ништяк. Власть в одном из самых известных муниципалитетов Псковской области, высокое положение в партии, деньги, перспективы...

А к вечеру четверга всё рухнуло: господин Сопотов подал в отставку. Причина крушения карьеры — резонансный скандал, разразившийся после публикации в Интернете короткого видеоролика. В нем глава района унижает сотрудника полиции, обильно используя ненормативную лексику.

«А ты кто такой? Иди отсюда на!.. Благословляю тебя! Меня выбрали! Тебя никто не выбирал, понимаешь ты? Ты – шестерка», - это то немногое, что может быть опубликовано из сказанного господином Сопотовым.

Видео было растиражировано региональными СМИ — и понеслось: три проверки (их инициировали УМВД, администрация области и «Единая Россия»), гневные комментарии местных жителей и требования наказать чванливого чиновника-матерщинника «по всей строгости». Уже в четверг состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с Дмитрием Сопотовым, после которой стало известно: оскандалившийся управленец покидает оба высоких поста — главы муниципалитета и руководителя местного отделения партии. Пользуясь терминологией самого антигероя недели, он вернулся в категорию «шестерок» и теперь сможет общаться на равных с теми, кого «не выбирали».

-4 Григорий Турчин

Депутат Псковской гордумы, председатель бюджетного комитета выдвинул свою кандидатуру на выборах главы города — и проиграл. По итогам тайного голосования господин Турчин получил всего один голос (участвовали 24 депутата).

Более того — в ходе сессии, на которой мундепы выбирали нового главу города, депутат Турчин (член фракции «Единой России» и сторонник партии) выступил с остро критическими замечаниями в адрес членов этой политической организации. Губернаторские СМИ уже предрекают, что для депутата могут наступить серьезные негативные последствия.

-3 Юрий Колесников

Экс-сотрудник администрации области проявил не то чудеса бесстрашия, не то предпринимательскую жилку - и теперь мы споем песню безумству храброго. Короче, господин Колесников решился, по определению псковского губернатора Михаила Ведерникова, на «своеобразный шантаж как метод личного обогащения». Суть дела такова. Во время работы в администрации господин Колесников (бывший первый замначальника управления по связи и массовым коммуникациям) зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого губернатор дал свои личные деньги) и зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил, как заявляет глава области). Выждав год, в этот понедельник Колесников выставил домен на продажу за 260 тысяч рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей. «Помимо попытки нажиться он без каких-либо зазрений совести этими действиями отрезал важный канал коммуникации жителей Псковской области с региональными органами власти, если мы ему не заплатим», - сообщил Михаил Ведерников в Инстаграме и заявил, что «конечно, этого не будет». «Мы уже запустили работу портала Губернатор60.рф, который полностью доступен для нашего взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное. Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний), ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдем возможность убедить его в этом», - заключил Михаил Ведерников.

И теперь все гадают насчет этой концовки губернаторского послания — что это было, и как Колесникова будут «убеждать»?

-2 Василий Краснов

Небезызвестный политический фрик из Пскова, аутсайдер недавних довыборов депутата гордумы по округу №13 зачем-то съездил в Вильнюс на так называемый «Форум свободной России». Фиксируя это абсолютно бессмысленное проявление квазиактивности — участие провинциального деятеля в съезде давно оторвавшихся от российской реальности людей, задаемся вопросом: неужели псковскому активисту, пару месяцев назад так громко страдавшему из-за положения дел на Запсковье, в своем городе теперь и заняться нечем? В общем, ближе к людям надо быть, Василий — тогда, может быть, они и потянутся. А пока — неуд.

-1 Иван Цецерский

Экс-глава Пскова, ныне житель Москвы и председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» продолжает постепенно обрывать формальные связи с регионом и городом, в том числе по партийной линии. Ранее он покинул пост секретаря городского отделения «Единой России», а намедни на областной конференции «медведей» были прекращены полномочия Ивана Николаевича как члена президиума политсовета регионального отделения ЕР.

К тому же господин Цецерский не присутствовал на последней сессии гордумы, депутатом которой он остается. А ведь заседание было отнюдь не рядовое - выбирали главу города.

0 Александр Кузнецов

В деле бывшего псковского вице-губернатора, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, замаячило, как минимум, неочевидное развитие событий. В ходе суда, который продолжается в Пскове, Александр Кузнецов не признал своей вины. При этом стороной обвинения была зачитана явка с повинной, ранее написанная Кузнецовым.

В ней он признает свою вину и рассказывает о том, что скидку на дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей получил взамен на услугу и обещание, что ООО «Вест-Строй» станет победителем конкурса на строительство больницы в Стругах Красных. Явка была написана рукой Александра Кузнецова, однако в суде он заявил, что писал ее под давлением.

Судя по сообщениям СМИ, процесс над бывшим вице-губернатором превращается в остросюжетный детектив, где присутствуют тайные свидетели, загадочные таблетки, подсадные сексоты...

Напомним, Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

+1 Ульяна Михайлова

Депутат Псковского регионального парламента, председатель облсовпрофа, в отношении которой возбуждены уголовные дела, продолжает проявлять активность и озадачивать наблюдателей своими шагами. На этой неделе стало известно, что госпожа Михайлова направила в адрес председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова обращение с ходатайством об оказании содействия в переговорном процессе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также Минфином РФ «для решения вопроса о снятии ограничений по Соглашению в целях достижения реально обоснованной дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы Псковской области».

По мне, тут главное не в теме, а, во-первых, в самом предложении организовать «переговорный процесс» с губернатором, а, во-вторых, в адресате письма: про конфликт руководства псковского облсовпрофа и ФНПР в последние месяцы не говорил только ленивый.

Кроме того, Ульяна Михайлова направила в адрес председателя регионального Союза промышленников и предпринимателей Александра Козловского, а также губернатору Псковской области еще одно предложение - о внесении изменений в соглашение о минимальной зарплате в Псковской области на 2020 год.

+2 Рейн Кухи

Руководитель компании «Эгле», представляющий известную группу, которая в последние месяцы в основном теряла очки, получил неожиданный сигнал — и он может быть истолкован как поддержка от региональной власти. 9 ноября губернатор Михаил Ведерников во время внеочередного контрольного объезда по Пскову проинспектировал ход работ по масштабной реконструкции улицы Леона Поземского и оценил, как ведется реконструкция парка Строителей на набережной реки Псковы. «Дизайн интересный, экологичный», — похвалил Ведерников. Тут же он поручил сити-менеджеру Пскова Александру Братчикову вести еженедельный контроль за выполнением работ по реконструкции. При этом губернатор подчеркнул, что к решению особо острых вопросов он готов подключиться лично.

Помимо прочего, отмечаем и внешние проявления: судя по размещенным на Псков.Ру фотографиям, Михаил Ведерников улыбался при рукопожатии. Может, и пустяк — но еще несколько месяцев назад подобное дружелюбие со стороны рассерженного губернатора представить было сложно.

+3 Лев Шлосберг

Кандидатура депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения «Яблока» рассматривается на должность председателя партии. «Секрет Полишинеля» раскрыт теперь практически официально. Более того — появился и серьезный инсайд относительно того, кто будет «бодаться» со Львом Шлосбергом за кресло председателя партии на декабрьском съезде. Как написал в своем телеграм-канале известный журналист, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, это заместитель председателя партии Николай Рыбаков. Последний, кстати, сегодня заявил о своих планах участвовать в выборах председателя «Яблока».

Отметим, что в эти дни в области находится действующий председатель Эмилия Слабунова. В субботу она примет участие в работе конференции, посвященной 25-летию основания псковского «Яблока». Мероприятие пройдет в Пушкиногорском районе.

+4 Елена Полонская

На этой неделе в ходе внеочередной сессии Псковской гордумы состоялись выборы главы города. По итогам тайного голосования уверенно победила Елена Полонская. Успех кандидата от «Единой России», поддержанного едва ли не всеми основными игроками на псковской политической арене, был легко предсказуем - разве что результат оказался выше прогнозируемого.

За Полонскую, почти полгода исполнявшую обязанности главы города, проголосовали 22 депутата, в том числе практически вся думская оппозиция — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Против высказался лишь один мундеп. Один бюллетень для голосования оказался недействительным. Для сравнения напомним, что два года назад на предыдущих выборах главы города Иван Цецерский победил эсера Олега Брячака со счетом 16:8.

+5 Александр Козловский

Депутат Государственной думы от Псковской области избран секретарем регионального отделения «Единой России». Такое решение было принято в понедельник, 11 ноября на конференции регионального отделения партии тайным голосованием. За кандидатуру Александра Козловского проголосовали 83 делегата, его соперника - первого вице-спикера областного Собрания Виктора Антонова поддержали пятеро.

Напомним, что ранее региональное отделение ЕР возглавлял Александр Котов. В понедельник он избран заместителем секретаря отделения партии.

Отмечаем, что Александр Козловский продолжает усиливать свои позиции в регионе.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер