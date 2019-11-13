Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Бригадный Подряд» в Пскове
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Кто такие шабашники?
Идеальное авто в Автотим
Да будет свет!
Новогодние программы для детей
Ликвидация меховых изделий
Старт «недели №1»
Где отпраздновать корпоратив?
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Певица Zivert впервые в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реконструкция тротуара за «депутатские» деньги
 
 
 
ещё Политика 13.11.2019 17:2358 Главой города Пскова избрана Елена Полонская 15.11.2019 21:370 Рейтинг политической активности. 8-15 ноября 15.11.2019 19:5212 «Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Сопотова 15.11.2019 16:310 Андрей Турчак: «Единая Россия» представит новую модель общественных приемных партии 15.11.2019 14:066 Лев Шлосберг подтвердил, что его кандидатура рассматривается на должность председателя партии «Яблоко» 15.11.2019 11:473 Борьба между Николаем Рыбаковым и Львом Шлосбергом за пост председателя партии ожидается на съезде «Яблока»
 
 
 
Самое популярное 12.11.2019 13:349 Соседка доцента-убийцы: Она лишь плакала, когда он кидал ее со всей дури по комнате 13.11.2019 11:2437 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 14.11.2019 21:286 В Пскове стали реже ходить городские автобусы 14.11.2019 19:0323 Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы Печорского района 12.11.2019 11:405 Бонапарт Соколов: что помнят в Пскове о рыцаре-убийце с Мойки, 82
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтинг политической активности. 8-15 ноября

15.11.2019 21:37|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. По традиции мнение о победителях и проигравших высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Дмитрий Сопотов

Главный лузер минувшей недели — теперь уже бывший глава Печорского района. Еще в среду утром всё в жизни 53-летнего бывшего учителя физкультуры было ништяк. Власть в одном из самых известных муниципалитетов Псковской области, высокое положение в партии, деньги, перспективы...

А к вечеру четверга всё рухнуло: господин Сопотов подал в отставку. Причина крушения карьеры — резонансный скандал, разразившийся после публикации в Интернете короткого видеоролика. В нем глава района унижает сотрудника полиции, обильно используя ненормативную лексику.

«А ты кто такой? Иди отсюда на!.. Благословляю тебя! Меня выбрали! Тебя никто не выбирал, понимаешь ты? Ты – шестерка», - это то немногое, что может быть опубликовано из сказанного господином Сопотовым.

Видео было растиражировано региональными СМИ — и понеслось: три проверки (их инициировали УМВД, администрация области и «Единая Россия»), гневные комментарии местных жителей и требования наказать чванливого чиновника-матерщинника «по всей строгости». Уже в четверг состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с Дмитрием Сопотовым, после которой стало известно: оскандалившийся управленец покидает оба высоких поста — главы муниципалитета и руководителя местного отделения партии. Пользуясь терминологией самого антигероя недели, он вернулся в категорию «шестерок» и теперь сможет общаться на равных с теми, кого «не выбирали».

-4 Григорий Турчин

Депутат Псковской гордумы, председатель бюджетного комитета выдвинул свою кандидатуру на выборах главы города — и проиграл. По итогам тайного голосования господин Турчин получил всего один голос (участвовали 24 депутата).

Более того — в ходе сессии, на которой мундепы выбирали нового главу города, депутат Турчин (член фракции «Единой России» и сторонник партии) выступил с остро критическими замечаниями в адрес членов этой политической организации. Губернаторские СМИ уже предрекают, что для депутата могут наступить серьезные негативные последствия.

-3 Юрий Колесников

Экс-сотрудник администрации области проявил не то чудеса бесстрашия, не то предпринимательскую жилку - и теперь мы споем песню безумству храброго. Короче, господин Колесников решился, по определению псковского губернатора Михаила Ведерникова, на «своеобразный шантаж как метод личного обогащения». Суть дела такова. Во время работы в администрации господин Колесников (бывший первый замначальника управления по связи и массовым коммуникациям) зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого губернатор дал свои личные деньги) и зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил, как заявляет глава области). Выждав год, в этот понедельник Колесников выставил домен на продажу за 260 тысяч рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей. «Помимо попытки нажиться он без каких-либо зазрений совести этими действиями отрезал важный канал коммуникации жителей Псковской области с региональными органами власти, если мы ему не заплатим», - сообщил Михаил Ведерников в Инстаграме и заявил, что «конечно, этого не будет». «Мы уже запустили работу портала Губернатор60.рф, который полностью доступен для нашего взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное. Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний), ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдем возможность убедить его в этом», - заключил Михаил Ведерников.

И теперь все гадают насчет этой концовки губернаторского послания — что это было, и как Колесникова будут «убеждать»?

-2 Василий Краснов

Небезызвестный политический фрик из Пскова, аутсайдер недавних довыборов депутата гордумы по округу №13 зачем-то съездил в Вильнюс на так называемый «Форум свободной России». Фиксируя это абсолютно бессмысленное проявление квазиактивности — участие провинциального деятеля в съезде давно оторвавшихся от российской реальности людей, задаемся вопросом: неужели псковскому активисту, пару месяцев назад так громко страдавшему из-за положения дел на Запсковье, в своем городе теперь и заняться нечем? В общем, ближе к людям надо быть, Василий — тогда, может быть, они и потянутся. А пока — неуд.

-1 Иван Цецерский

Экс-глава Пскова, ныне житель Москвы и председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» продолжает постепенно обрывать формальные связи с регионом и городом, в том числе по партийной линии. Ранее он покинул пост секретаря городского отделения «Единой России», а намедни на областной конференции «медведей» были прекращены полномочия Ивана Николаевича как члена президиума политсовета регионального отделения ЕР.

К тому же господин Цецерский не присутствовал на последней сессии гордумы, депутатом которой он остается. А ведь заседание было отнюдь не рядовое - выбирали главу города.

0 Александр Кузнецов

В деле бывшего псковского вице-губернатора, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, замаячило, как минимум, неочевидное развитие событий. В ходе суда, который продолжается в Пскове, Александр Кузнецов не признал своей вины. При этом стороной обвинения была зачитана явка с повинной, ранее написанная Кузнецовым.

В ней он признает свою вину и рассказывает о том, что скидку на дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей получил взамен на услугу и обещание, что ООО «Вест-Строй» станет победителем конкурса на строительство больницы в Стругах Красных. Явка была написана рукой Александра Кузнецова, однако в суде он заявил, что писал ее под давлением.

Судя по сообщениям СМИ, процесс над бывшим вице-губернатором превращается в остросюжетный детектив, где присутствуют тайные свидетели, загадочные таблетки, подсадные сексоты...

Напомним, Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

+1 Ульяна Михайлова

Депутат Псковского регионального парламента, председатель облсовпрофа, в отношении которой возбуждены уголовные дела, продолжает проявлять активность и озадачивать наблюдателей своими шагами. На этой неделе стало известно, что госпожа Михайлова направила в адрес председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова обращение с ходатайством об оказании содействия в переговорном процессе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, а также Минфином РФ «для решения вопроса о снятии ограничений по Соглашению в целях достижения реально обоснованной дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы Псковской области».

По мне, тут главное не в теме, а, во-первых, в самом предложении организовать «переговорный процесс» с губернатором, а, во-вторых, в адресате письма: про конфликт руководства псковского облсовпрофа и ФНПР в последние месяцы не говорил только ленивый.

Кроме того, Ульяна Михайлова направила в адрес председателя регионального Союза промышленников и предпринимателей Александра Козловского, а также губернатору Псковской области еще одно предложение - о внесении изменений в соглашение о минимальной зарплате в Псковской области на 2020 год.

+2 Рейн Кухи

Руководитель компании «Эгле», представляющий известную группу, которая в последние месяцы в основном теряла очки, получил неожиданный сигнал — и он может быть истолкован как поддержка от региональной власти. 9 ноября губернатор Михаил Ведерников во время внеочередного контрольного объезда по Пскову проинспектировал ход работ по масштабной реконструкции улицы Леона Поземского и оценил, как ведется реконструкция парка Строителей на набережной реки Псковы.  «Дизайн интересный, экологичный», — похвалил Ведерников. Тут же он поручил сити-менеджеру Пскова Александру Братчикову вести еженедельный контроль за выполнением работ по реконструкции. При этом губернатор подчеркнул, что к решению особо острых вопросов он готов подключиться лично.

Помимо прочего, отмечаем и внешние проявления: судя по размещенным на Псков.Ру фотографиям, Михаил Ведерников улыбался при рукопожатии. Может, и пустяк — но еще несколько месяцев назад подобное дружелюбие со стороны рассерженного губернатора представить было сложно.

+3 Лев Шлосберг

Кандидатура депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения «Яблока» рассматривается на должность председателя партии. «Секрет Полишинеля» раскрыт теперь практически официально. Более того — появился и серьезный инсайд относительно того, кто будет «бодаться» со Львом Шлосбергом за кресло председателя партии на декабрьском съезде. Как написал в своем телеграм-канале известный журналист, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, это заместитель председателя партии Николай Рыбаков. Последний, кстати, сегодня заявил о своих планах участвовать в выборах председателя «Яблока».

Отметим, что в эти дни в области находится действующий председатель Эмилия Слабунова. В субботу она примет участие в работе конференции, посвященной 25-летию основания псковского «Яблока». Мероприятие пройдет в Пушкиногорском районе.

+4 Елена Полонская

На этой неделе в ходе внеочередной сессии Псковской гордумы состоялись выборы главы города. По итогам тайного голосования уверенно победила Елена Полонская. Успех кандидата от «Единой России», поддержанного едва ли не всеми основными игроками на псковской политической арене, был легко предсказуем - разве что результат оказался выше прогнозируемого.

За Полонскую, почти полгода исполнявшую обязанности главы города, проголосовали 22 депутата, в том числе практически вся думская оппозиция — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Против высказался лишь один мундеп. Один бюллетень для голосования оказался недействительным. Для сравнения напомним, что два года назад на предыдущих выборах главы города Иван Цецерский победил эсера Олега Брячака со счетом 16:8.

+5 Александр Козловский

Депутат Государственной думы от Псковской области избран секретарем регионального отделения «Единой России». Такое решение было принято в понедельник, 11 ноября на конференции регионального отделения партии тайным голосованием. За кандидатуру Александра Козловского проголосовали 83 делегата, его соперника - первого вице-спикера областного Собрания Виктора Антонова поддержали пятеро.

Напомним, что ранее региональное отделение ЕР возглавлял Александр Котов. В понедельник он избран заместителем секретаря отделения партии.

Отмечаем, что Александр Козловский продолжает усиливать свои позиции в регионе.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 911 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
15.11.2019, 22:340 Псковичам напоминают, как записаться на прием в Кадастровую палату 15.11.2019, 22:180 «Союз Женщин России» попросил власти помочь с финансированием благоустройства Лямоновского парка в Красногородском районе 15.11.2019, 22:020 Международный фестиваль колокольного звона вновь пройдет в Пскове 15.11.2019, 21:572 «Акценты» Донецкого: Матерящийся чиновник из Печор, женский лик Пскова и Пушкинский театральный фестиваль в июне
15.11.2019, 21:560 На улицах псковского микрорайона Соколицы ограничат скорость движения транспорта 15.11.2019, 21:420 Родители финских школьников назвали русский язык вторым по важности для изучения в начальной школе 15.11.2019, 21:370 Рейтинг политической активности. 8-15 ноября 15.11.2019, 21:050 Более 800 нарушений при использовании земельных участков выявили сотрудники Росреестра в Псковской области
15.11.2019, 20:490 В псковском УГХ отчитались о выполнении работ, запланированных комиссией по ОБДД 15.11.2019, 19:581 Росстат заверил, что россиян не будут штрафовать за отказ от переписи в 2020 году 15.11.2019, 19:5213 «Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Сопотова 15.11.2019, 19:390 В Псковской области закрыта очередь по обеспечению инвалидов многофункциональными кроватями
15.11.2019, 19:290 Псковские медики смогут проходить обучение в Национальном исследовательском центре онкологии в Петербурге 15.11.2019, 19:171 Псковское УГХ: Мы готовы к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 15.11.2019, 18:590 Губернатора попросили договориться с президентом о выделении средств на закупку оборудования для Псковской поликлиники 15.11.2019, 18:550 Молодая автоледи на ИЖ-2126 перевернулась в Великолукском районе. ФОТО
15.11.2019, 18:451 Названы угрожающие личной жизни россиян растения 15.11.2019, 18:311 Почти 400 млн рублей получит Псковская область по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 15.11.2019, 18:170 Себежанка победила по итогам международного конкурса вокалистов в Чехии 15.11.2019, 17:570 До -1 похолодает в субботу в Псковской области
15.11.2019, 17:562 Путешествующие по России туристы с декабря смогут получать рассылку на телефон о музеях региона, в который приехали 15.11.2019, 17:510 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели выездную ярмарку вакансий 15.11.2019, 17:463 Себежская прокуратура требует закрыть сайт с продажей паспортов 15.11.2019, 17:440 Телеканал «Звезда» снимет документальный фильм о подвиге 6-й роты
15.11.2019, 17:400 В Пскове могут провести эксперимент по организации кругового движения на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса 15.11.2019, 17:350 На участке улицы Красноармейская набережная ограничат скоростной режим 15.11.2019, 17:344 Псковской области в 2020 году снова придется взять коммерческий кредит, чтобы покрыть дефицит бюджета 15.11.2019, 17:241 Псковские пенсионеры и студенты построят «мост взаимопонимания» при поддержке «Единой России»
15.11.2019, 17:210 В Пскове снова изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной 15.11.2019, 17:2027 Сайт псковского губернатора «переезжает» из-за шантажа со стороны уволенного чиновника 15.11.2019, 17:170 Прокуратура: Великолукский филиал ПГУПС осуществляет медицинскую деятельность по адресу, не указанному в лицензии 15.11.2019, 17:161 Стоянку транспорта запретят в Пскове на участке улицы Петровской
15.11.2019, 17:160 Через российско-белорусскую границу в Псковской области не пропустили 348 кг сырокопченой колбасы 15.11.2019, 17:140 21-летний великолучанин сорвался с четвертого этажа недостроенного корпуса Великолукской межрайонной больницы 15.11.2019, 17:091 В Псковском филиале Академии ФСИН России встречают День ветерана уголовно-исполнительной системы 15.11.2019, 17:041 На перекрестке Стахановской и Металлистов в Пскове установят знаки «Остановка запрещена»
15.11.2019, 17:010 Представитель Минобрнауки на конференции в ПсковГУ: Для предотвращения фальсификаций необходимо развивать общие исследования архивных документов 15.11.2019, 16:590 В ИК-5 УФСИН России по Псковской области налажен выпуск упаковочных брусков 15.11.2019, 16:550 Почти 860 млн рублей потратят в Псковской области в 2020 году на реализацию нацпроекта в сфере здравоохранения 15.11.2019, 16:540 Экологический урок организовал для псковских школьников партпроект «Чистая страна»
15.11.2019, 16:530 Около 900 млн рублей получат жители Псковской области в виде налоговых вычетов в следующем году 15.11.2019, 16:530 В Псковской области началась «Зимняя рыбалка» 15.11.2019, 16:460 Минпросвещения объявило о запуске конкурса сочинений «Без срока давности» на конференции в ПсковГУ 15.11.2019, 16:450 Собственников исторических усадеб могут освободить от налога на землю
15.11.2019, 16:450 Интерактив: «Комфортная» городская среда на улице Евлентьева 15.11.2019, 16:440 Рост доходов консолидированного бюджета Псковской области на 2020 год в основном связан с увеличением отчислений по акцизам 15.11.2019, 16:390 Псковичи попросили «лежачих полицейских» на перекрестке Петровской и Красноармейской 15.11.2019, 16:380 Эксперты назвали самые подделываемые документы в России
15.11.2019, 16:380 Осужденного ИК-5 оштрафовали за демонстрацию татуировок в виде фашистской символики 15.11.2019, 16:380 В Пскове установят несколько новых искусственных неровностей 15.11.2019, 16:310 Андрей Турчак: «Единая Россия» представит новую модель общественных приемных партии 15.11.2019, 16:130 Столетие отмечает клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы
15.11.2019, 16:100 В Пскове не будут восстанавливать пешеходный переход на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова 15.11.2019, 16:100 Псковская городская поликлиника приглашает на выездную вакцинацию против гриппа и диспансеризацию 15.11.2019, 16:070 В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета 15.11.2019, 16:020 В Пскове подвели итоги конкурса чтецов по Брайлю
15.11.2019, 16:010 Псковские налоговики проинформировали работников Пенсионного фонда о начисленных налоговых платежах 15.11.2019, 15:590 «Диалог на равных» с псковскими студентами провел Герой России Алексей Романов 15.11.2019, 15:590 Ликвидация склада меховых изделий пройдет в Пскове 15.11.2019, 15:570 Псковских участковых поздравили с профессиональным праздником
15.11.2019, 15:570 От воспитательного воздействия до лишения свободы: В Пскове будут судить школьника, ударившего незнакомца 15.11.2019, 15:420 Роспатент признал Псковскую область местом происхождения уникальных товаров - столбушинского звара и сбитня 15.11.2019, 15:313 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 15.11.2019, 15:230 Профессор Борис Ковалев: Российской академической науке давно пора выйти из «Башни слоновой кости»
15.11.2019, 14:550 ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет 15.11.2019, 14:341 С помощью Яндекс.Карт теперь можно увидеть псковские улицы глазами водителя 15.11.2019, 14:233 Сериал «Ликвидация» 15.11.2019, 14:110 Минтруд начал разработку мер безопасности для работы с беспилотниками
15.11.2019, 14:066 Лев Шлосберг подтвердил, что его кандидатура рассматривается на должность председателя партии «Яблоко» 15.11.2019, 14:010 «Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу 15.11.2019, 13:570 В Госдуме предложили уточнить правила раздела имущества супругов 15.11.2019, 13:550 Великолучанин выплатил штраф за материальный ущерб, чтобы избежать ареста автомобиля
15.11.2019, 13:531 Сотрудник псковской автомойки купил еду и подгузники на украденную выручку 15.11.2019, 13:510 Бал первокурсников прошел в Великих Луках 15.11.2019, 13:460 В Пскове будут судить ревнивого псковича, отправившего сожительницу на тот свет 15.11.2019, 13:321 На старт, внимание, фарш: Спортплощадки псковских школ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.