Политика

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений

Президент России Владимир Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений. Об этом он заявил, выступая на съезде партии, который проходит в Москве 23 ноября.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава государства поблагодарил «Единую Россию» за деятельную поддержку, содержательную работу, принятие трудных решений и защиту интересов граждан. «"Единая Россия" никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны», - подчеркнул Путин, добавив, что партия отстаивает традиционные ценности и сильное гражданское общество.

Наряду с этим президент подчеркнул, что «статус "Единой России" не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны». «У партии нет морального права что-то не доделать или схалтурить, нужны внутренние нравственные ориентиры и готовность их отстаивать», - подчеркнул президент. По его мнению, «Единая Россия» не должна соглашаться с любым, даже высокопоставленным чиновником, ассоциирующим себя с ней.

Владимир Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений. «Свое лидерство партия может доказать заботой о людях», - отметил глава государства.

Самой важной задачей «Единой России» он назвал работу по реализации национальных проектов.