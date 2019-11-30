Политика

Молодой политик о работе Молодежного парламента: Сюда должны идти целеустремленные люди

Под эгидой Молодежного парламента в Псковской области реализуется немало интересных проектов: проводятся традиционные тесты по истории Отечества, работает клуб дебатов «Истина», третий год подряд проводится городской велопарад, создана интерактивная карта доступности, сформированы молодежные советы в муниципалитетах, организуются рейды по борьбе с пропагандой наркотиков и мониторинг использования парковочных мест для инвалидов.

Впереди - процедура по формированию нового состава. Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил заместителя председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Владимира Журавлева подвести итоги работы молодых законодателей региона за год и рассказать, каких ребят здесь ждут в связи с очередной ротацией.

- Владимир, чем вам запомнилась работа Молодежного парламента в этом созыве?

- Тем, что было проведено много акций. Вернее, ряд публичных мероприятий. Кроме того, работой над областным законопроектом по молодежной политике, который рассматривался, но еще пока не внесен был в областное Собрание депутатов.

Мероприятий было действительной много: различные встречи, тренинги, организация тестов по истории Отечества, Великой Отечественной войне, Победе, которые прошли минувшей весной.

Все они были яркими, сложно выделить какое-то самое-самое, потому что любая деятельность Молодежного парламента направлена именно на работу с молодежью. Понятно, что уровень, может быть, у них немножко разный, но все мероприятия - целевые, направленные на молодую аудиторию. Если мероприятие состоялось, значит, оно было хорошим. Потому что были и такие мероприятия, которые рождались в виде идеи, но не реализовались, забраковывались.

- Значит, не удалось воплотить всё задуманное?

- Всё - нет. Были проекты, которые не дошли до логического завершения, потому что ряд определенных причин не давал их реализовывать. А может быть, они были просто неактуальны. Пустые мероприятия мы старались не делать, грубо говоря, для галочки, для объема. У нас была конкретная цель - сделать качественные мероприятия, а не количественные. Если что-то и не удалось реализовать, значит проекты были сырыми.

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- Зачем для проведения таких мероприятий нужен Молодежный парламент?

- Организация мероприятий - это исполнительное направление, а исполнительное не всегда совпадает с законодательным. Молодежный парламент является посредником между исполнительной властью и законодательной. Иногда молодежь что-то хочет реализовать, но в причину не то, что бюрократизма, а именно законов не могут, возникают сложности. И здесь опять же важна работа над законом о молодежной политике в Псковской области. Его пока нет, но он рождается. Не все можно реализовать без закона, нормативно-правового акта. Наша задача желания и благие стремления молодежи переложить в правовое поле.

- Работа над законом «О молодежной политике» на уровне региона – работа интересная или скучная, законотворческая?

- Законотворческая, но интересная. И очень сложная, потому что требуется очень много согласований с различными органами. Нужно посмотреть множество различных нормативных актов, учесть юридические тонкости, чтобы не было противоречия с федеральным законодательством.

У нас нет и федерального закона о молодежной политике, поэтому есть еще чложность и в этом. В Совете Федерации писался такой проект закона, но его, по-моему, не утвердили. Сложно быстро создать хороший закон либо какой-то нормативно-правовой акт в регионе, когда на что опираться на уровне Российской Федерации.

- Видимо, уже новый созыв Молодежного парламента будет заканчивать работу над профильным законом о молодежной политике.

- Да, 100% будет продолжать эту работу, тем более, что многие ребята из этого созыва перейдут в следующие. И есть уже исходный, но пока еще сырой материал, над которым дальше можно работать.

- В Молодежном парламенте наверняка появятся и новые молодые люди, но кого ждут в молодежном парламенте?

- В первую очередь, сюда должны идти целеустремленные люди, которые готовы отстаивать интересы молодежи. Зачем идти? Прежде всего, это самореализация. Здесь ты можешь понять, что ты можешь, что - нет, и действительно, нужно ли тебе по жизни идти в выбранном направлении.

Допустим, человек хочет стать депутатом, работать в законодательной, исполнительной власти, тогда Молодежный парламент для него - небольшая школа. Он начнет различать, что такое законодательная власть, исполнительная, как работать в этом поле. Если стоит цель работать общественным деятелем, то это реальная площадка, где можно себя научиться себя реализовывать и развиваться дальше.

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- Нужно иметь за плечами какой-то багаж опыта и знаний, или школу закончил – значит, уже можно идти в молодежный парламент?

- Если человек деятельный, то у него такой багаж копится не только после 18 лет, а уже в школе, уже там он начинает понимать, что ему нужно и зачем. Но, если ты ничего не умеешь, кроме как у школы что-то получить, ничем не интересуешься, кроме математики и физики, то тебе делать в парламенте, конечно, нечего. Потому что под лежачий камень вода не течет. А вот тем, кто активен уже со школьной скамьи, тому обязательно стоит попробовать самореализоваться в Молодежном парламенте.