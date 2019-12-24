Политика

Игорь Сопов возглавил избирательную комиссию Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области утвердила кандидатуру Игоря Сопова на должность председателя. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня, 27 декабря, на заседании облизбиркома. Впервые заседание прошло в режиме видеосвязи с Центральной избирательной комиссией РФ.

В счетную комиссию вошли Константин Калиниченко, Сергей Ковальчук и Алексей Синдеев. В голосовании приняли участие 13 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Голоса распределились следующим образом: 12 «за» и 1 «против».

Во время заседания взял слово заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев, наблюдавший за происходящим по видеосвязи. «Эта ротация, которая сегодня произойдет, вполне правильная. С точки зрения избирательных кампаний Псковская область не самый спокойный регион, у вас большой уровень конкуренции. Но вам всегда удавалось находить законные решения, которые так или иначе устраивали всех. Избирательная комиссия Псковской области больших хлопот ЦИКу не приносила, все вопросы решались в штатном режиме. Уверен, что у Игоря Сопова это получится. Прошу всех голосующих поддержать его кандидатуру», - заявил Николай Булаев.



Напомним, 25 декабря кандидатура Игоря Сопова была рекомендована для избрания председателем избирательной комиссии Псковской области на заседании ЦИК России в Москве.

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Заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач также высказался в поддержку Игоря Сопова, отметив важность того, что кандидат свое первое высшее образование получил в Пскове, а затем прошел серьезный карьерный путь, в том числе работая в избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Также, по мнению Ивана Патлача, изучая жизненный путь Игоря Сопова, необходимо отметить его постоянное стремление к обучению и развитию, целеустремленность и широкий профессиональный опыт.

Игорь Сопов родился 21 марта 1975 года в поселке Локня Псковской области, окончил исторический факультет Псковского педагогического института им. С. М. Кирова, в дальнейшем получил дополнительное образование в сферах юриспруденции, экономики и управления.

За годы профессиональной деятельности он работал юрисконсультом в частной организации, помощником адвоката, помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместителем председателя ТИК №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, заместителем председателя комитета сельского хозяйства Мурманской области, председателем избирательной комиссии муниципального округа «Измайловское» Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга, помощником главы администрации Гатчинского района Ленинградской области. Также занимался преподавательской деятельностью в вузах Северной столица. Соучредитель АНО «Петербургский GR-клуб».

С декабря 2018 года по март 2019 года работал советником губернатора Псковской области.

Игорь Сопов награжден благодарственным письмом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «За активное участие в избирательной кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга», благодарственным письмом президента Российской Федерации «За активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации» в 2018 году, имеет благодарность от руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова «За активное участие в обеспечении деятельности администрации президента РФ по развитию сотрудничества РФ с государствами-участниками содружества независимых государств» и благодарственное письмо от полномочного представителя президента в СКФО С.А. Меликова «За организацию и проведение II форума средств массовой информации Северо-кавказского федерального округа»

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Напомним, с 2003 по 2007 год председателем избирательной комиссии Псковской области являлся Михаил Иванов, в дальнейшем - членом комиссии с правом решающего голоса, но в ноябре 2017 году он вернулся на пост председателя облизбиркома. Недавно он написал заявление о выходе из состава комиссии, так же, как и член комиссии с правом решающего голоса, бывший вице-губернатор Николай Цветков.