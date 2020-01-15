Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера - руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.

Ольга Голодец и Константин Чуйченко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Чуйченко - давний соратник экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, они вместе учились на юрфаке Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). В 2008 году он стал помощником президента Дмитрия Медведева и возглавил контрольное управление в администрации президента, которое следит, как министерства и ведомства исполняют законы, указы и распоряжения главы государства. Спустя десять лет - в 2018 году - Чуйченко возглавил аппарат правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера.



И.о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма также покинет правительство, сообщили РБК три источника, близкие к подавшему в отставку правительству. Ее полномочия могут быть перераспределены между другими вице-премьерами в новом правительстве, уточнил собеседник РБК. Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера. Голодец курирует строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке. Главный подрядчик проекта на 120 млрд руб. - «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.



Первым заместителем премьера Михаила Мишустина может стать действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов, сообщали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и подтвердил источник РБК в правительстве. Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет министр финансов Антон Силуанов.



Новым помощником президента вместо Белоусова может стать министр экономического развития Максим Орешкин, передавал Bloomberg со ссылкой на два источника.



И.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве, сообщили три источника РБК, близких к правительству. Голикова курировала подготовку и отбор конкретных мер «социальной» части послания президента Федеральному собранию. «Логично, что она продолжит работу и займется его реализацией», - уточнил один из собеседников.



Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после того как президент Владимир Путин завершил послание к Федеральному собранию. Это решение он объяснил необходимостью предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые нужны для изменения Конституции и реформы политической системы страны.



На должность премьер-министра президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина. 16 января Госдума поддержала кандидатуру Мишустина. В тот же день Путин назначил его новым премьер-министром России.