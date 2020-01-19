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Политика

Объявлен новый состав кабинета министров РФ

21.01.2020 20:31|ПсковКомментариев: 3

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств, передает «Интерфакс».

Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу остался министром обороны, Евгений Зиничев - главой МЧС, Владимир Колокольцев - главой МВД России.

Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров (куратор Псковской области) остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ, а Евгений Зиничев - обязанности главы МЧС.

Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

На должность министра юстиции РФ указом президента Владимира Путина назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Во главе министерства просвещения встал глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.

Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова назначен вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев. 

Министром спорта стал Олег Матыцин. Министром развития Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов.

Ранее также сообщалось, что у премьер-министра России будет 9 заместителей, в том числе один первый.

Напомним, 15 января российское правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.

Теги: #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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