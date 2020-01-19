Политика

У нового премьер-министра РФ будет 9 заместителей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Как сообщает «Интерфакс», у главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый. Кроме того, упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития.

О первых назначениях в правительстве пишет телеграм-канал Mash:

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Вице-премьер — Виктория Абрамченко

Вице-премьер — Юрий Борисов

Вице-премьер — Татьяна Голикова

Вице-премьер — Алексей Аверчук

Вице-премьер — Марат Хуснуллин

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко.

Напомним, 15 января российское правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.