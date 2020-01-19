Политика

Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета

Самый серьезный вопрос в поправках - это статус Госсовета, такое мнение в интервью журналисту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал известный псковский юрист, нотариус, один из первых депутатов Псковского областного Собрания Иван Лысковец.

«Нигде ничего подобного этому институту, который планируется быть введенным, я не видел. Даст бог, этот Совет будет работать в интересах государства и, прежде всего, народа нашей страны. Надеюсь, он не позволит себе каким-то образом злоупотреблять властью», - заявил Иван Лысковец.

«Голосование по этим вопросам, как констатируется в юридических кругах и прессе, не требуется. Это можно было бы обойти, но президент считает необходимым посоветоваться с народом и узнать его мнение. Посмотрим, как это будет выглядеть и каким окажется мнение при голосовании. Я не испытал никаких серьезных потрясений, когда узнал о поправках», - отметил Лысковец и предположил, что скорость, с которой готовятся поправки, вероятно, связана с некими планируемыми переменами во власти.