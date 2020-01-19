Политика

Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране

«Поправки в Конституцию готовятся очень серьезные и значительно затрагивают баланс власти в стране», - такое мнение в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове высказал экс-губернатор Псковской области, бывший помощник руководителя администрации президента РФ Евгений Михайлов.

Евгений Михайлов отметил, что «желательно подробно и детально обсудить все поправки». «Из каких-то соображений выбран вариант быстрого принятия поправок. На мой взгляд, это чревато ошибками, но, возможно, на это есть какие-то причины. Лучше, чтобы был длительный период обсуждения, привлечь специалистов, правоведов, юристов, которые занимаются конституционный правом. Такие люди в стране есть и с ними нужно серьезно советоваться. Нужно говорить и с общественностью, политическими силами и партиями. Насколько я слышал, в апреле хотят провести референдум или опрос, но, по-моему, это слишком быстро для таких серьезных изменений», - заявил он.

Экс-губернатор также отметил, что, на его взгляд, социальные поправки излишни. «Правительство должно и так работать на народ без поправок Конституции. До этого же дня они это делали. Если правительство имеет возможность усилить социальную защиту населения, оно и должно это делать. Так что, можно их принимать, а можно и нет. По моему мнению, большой разницы не будет», - заявил Евгений Михайлов.

Он обратил внимание, что поправки в политической системе, о которых он слышал, чреваты, по его мнению, неким двоевластием. «Как это будет в реальности сейчас сложно сказать. Сейчас все четко заточено под президентский пост, все остальные так или иначе подчинены. Как я понял, часть полномочий будет сокращена, возникнет новый серьезный орган власти - Госсовет. Сейчас он совещательный, а будет наделен какими-то функциями и полномочиями, которые будут затрагивать все остальные органы власти. Это приведет к развитию системы, в каждой системе есть свои плюсы и минусы. Мне кажется, что для России с ее традицией единовластия, сейчас будет сложный период пока все утрясется. Думаю, что будет повышаться турбулентность, так как будет два конкурирующих центра власти. Нужно ли создавать эту лишнюю напряженность - интересный вопрос», - заключил экс-губернатор.