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Политика

Сергей Кулаков заявил, что не планирует претендовать на должность заместителя Избиркома Псковской области

29.01.2020 14:33|ПсковКомментариев: 1

Руководитель аппарата администрации Псковского района, экс-кандидат в губернаторы от Партии пенсионеров Сергей Кулаков заявил, что не планирует претендовать на должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление он сделал сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению в ходе рассмотрения вопроса о назначении Сергея Кулакова членом регионального избиркома.

Лидер фракции «Яблоко» Лев Шлосберг поинтересовался, есть ли у Сергея Кулакова опыт работы в избирательных комиссиях. Тот ответил, что такого опыта не имеет.

«Но при этом вы претендуете на должность заместителя председателя избиркома?» - уточнил Лев Шлосберг.

«Я не планирую претендовать на эту должность», - ответил Сергей Кулаков.

Также претендент в члены избиркома региона пояснил, что, поскольку являлся долгое время индивидуальным предпринимателем, то имел право не заводить трудовую книжку. «Мой трудовой стаж начинается с 1996 года, я индивидуальный предприниматель, исправно платил налоги в Псковской области. Есть все выписки и справки. Не заводил трудовую книжку в этот период, поэтому и записей об этом периоде нет», - заключил Сергей Кулаков.

Окончательное решение по включению Сергея Кулакова в члены Избирательной комиссии Псковской области будет принято завтра, 30 января, тайным голосованием на очередной сессии регионального парламента.

Отметим, ранее в телеграм-каналах высказывались предположения, что Сергей Кулаков заменит в облизбиркоме Ивана Патлача, 24 января покинувшего должность заместителя председателя Избирательной комиссии Псковской области.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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