Политика

Олег Брячак из-за банкротства готов на время сложить с себя полномочия руководителя псковской «Справедливой России»

Олег Брячак готов на время сложить полномочия руководителя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», чтобы не навредить исходу избирательной кампании 2020 года для своих однопартийцев. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии сообщил, что на данный момент он все еще председатель отделения и руководит им почти 10 лет. Однако на фоне его статуса банкрота этот факт имеет определенные риски.

«Благодаря первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко и его другу Аркадию Мурылеву, которые подговорили Александра Ножку написать заявление о моем соответствии должности председателя регионального отделения партии при наличии статуса банкрота, есть определенные риски, - пояснил гость студии. - В ближайшее время будут серьезные выборы, а их исход станет показателем весомости тех или иных политсил в Псковской области. У кого сколько будет депутатов избрано, так она и будет позиционироваться на территории региона».

Через мундепов, по словам Олега Брячака, любая партия и любой политический лидер могут получать информацию, влиять на деятельность региона. «Если мы почувствуем хоть малейшую угрозу того, что из-за моего статуса банкрота могут снять наши списки на выборах или у отделения партии могут возникнуть другие проблемы, я на время сложу полномочия председателя совета регионального отделения «Справедливой России», и мы выберем кого-то другого из Совета», - заверил гость студии.

В Совете регионального отделения партии, по его словам, «сегодня все достойны быть председателем Совета». «Многие проверены, прошли не одни выборы, многие депутаты. Мы побывали во многих передрягах (а именно в них и проверяются люди)», - подчеркнул Олег Брячак, воздержавшись называть персоналии.

Напомним, Олег Брячак с 20 июля 2017 года является банкротом и не вправе занимать должности в управлении юридического лица в течение трех лет с момента завершения в отношении него процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве. В соответствии с федеральным законом №95 «О политических партиях» партия является видом общественной организации как организационно-правовой формы юридических лиц. Таким образом, по итогам проверки прокуратура установила, что Олег Брячак занимает пост руководителя реготделения «Справедливой России» в нарушение закона «О банкротстве» и распорядилась, чтобы Минюст провел внеплановую проверку в отношении него. По ее результатам Брячаку внесено предупреждение об устранении нарушений требований ч. 3 ст. 213.30 закона №127 в части назначения на должность председателя отделения сроком до 28 февраля.