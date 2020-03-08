Политика

России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин

Президент РФ Владимир Путин убежден, что парламентская форма правления в России не может быть использована. Об этом он заявил сегодня, 10 марта, в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. «На сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована», - заявил он.

«Я считаю и глубоко убежден, что сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима», - подчеркнул президент и отметил, что на это указывает ситуация в экономике и системе безопасности страны.

В ходе выступления Путин отметил, что в некоторых странах годами не могут сформировать правительство, а для России это просто невозможно.