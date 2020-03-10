Политика

Александр Котов поддерживает решение Госдумы по поправке об обнулении числа президентских сроков

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поддерживает решение коллег в Госдуме по поправке к Конституции, которая разрешает президенту России Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства еще раз. Об этом спикер регионального парламента сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

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«У президента достаточно высокий уровень поддержки среди граждан Российской Федерации. Я думаю, что многие согласны с тем, чтобы у Владимира Путина была возможность участвовать в выборах президента», - сказал Александр Котов. При этом он отметил, что окончательное решение примет сам Владимир Путин, опираясь на социально-политическую ситуацию и уровень поддержки избирателей, который будут фиксировать социологи.

«Выборы президента будут проводиться на конкурентной основе. Это очень важный момент», - подчеркнул спикер регионального парламента. Он также прокомментировал мнение о подготовленной почве для увеличения срока нахождения Владимира Путина на посту президента: «Если граждане России будут голосовать за президента Путина, так долго он и будет во главе государства».