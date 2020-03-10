Политика

Дмитрий Хритоненков о поправках в Конституцию: В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения

В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения, для того, чтобы достойно выйти из любой ситуации. Такое мнение о поправках в Конституцию РФ в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) высказал главный эксперт Псковского областного Собрания депутатов, экс-руководитель аппарата администрации Псковской области, бывший полномочный представитель президента России в Псковской области (1991-2000), экс-депутат регионального парламента Дмитрий Хритоненков.

«Мир сложен. И ситуация постоянно меняется. И мы видим, что в этот период времени государству нужно принимать нестандартные решения. Для того, чтобы достойно выйти из любой ситуации. Наше государство переживает непростые времена и нуждается в сильной власти», - высказался он.

Что касается обнуления президентского срока, то здесь Дмитрий Хритоненков заявил, что не считает эту поправку антиконституционной, как называют ее некоторые оппоненты. «Такая поправка возможна. Другой вопрос, будет ли она использована в 2024 году. Тут у меня есть сомнения. Все говорят, что эта поправка принята для того, чтобы действующий президент имел возможность баллотироваться на следующий срок, а может быть и два. Но сам президент сказал несколько иное – от отметил что не против этих поправок с учетом сложностей, которые бывают в государстве, что наше государство нуждается в крепкой вертикали власти, и он же сказал, что будет видно, будет ли ей кто-то пользоваться из кандидатов в президенты. Я не уверен, что действующий президент, который одобрил эту поправку (и я его в этом поддерживаю), воспользуется ей», - поделился эксперт регионального парламента.

Он подчеркнул, что для него лично очень важны и социальные поправки (об индексации пенсий, прожиточном минимуме), и политические – о полномочиях Совета Федерации и Госдумы.

В то время как поправки о национальности, боге и семье он назвал вынужденной мерой.

«Ситуация заставляет об этом говорить. Во всем мире идет информационная борьба. Война, если хотите. Нашей стране нельзя проигрывать, нельзя уходить из информационного поля. Поэтому поправки о национальности, боге и семье – это скорее вынужденная мера с учетом вызовов времени, с которыми сталкивается наша страна. В том числе, я считаю, что сейчас, как никогда очень важно учитывать традиции, обычаи различных народов. Мы говорим о мировом порядке, каких-то демократических ценностях, но мы, наверное, должны осознать, что большая часть населения земного шара не живет по тем принципам, которые проповедуют страны западной демократии. И, видимо, время заставляет говорить и об этом. Эти поправки, возможно, и утяжеляют конституцию. Оппоненты утверждают, что Конституция должна быть тоненькой. Приводят в пример США и другие страны. Но эти поправки родились из реальной жизни», - заявил Дмитрий Хритоненков.

Он также отметил, что поддерживает, пусть и нестандартное решение главы государства, о вынесении пакета поправок к Конституции на всенародное голосование. «Это нестандартное решение, но я его полностью поддерживаю, потому что постоянно слышу упреки в адрес нашего государства, нашего лидера в авторитарном и даже тоталитарном стиле правления. Мы должны говорить, что демократические процедуры у нас есть, что народ у нас участвует во многих государственных делах. И это подтверждение - президент приглашает народ участвовать в обсуждении конституции. Я считаю, что это правильно. Он – молодец», - заключил Дмитрий Хритоненков.