Политика

Александр Котов о защите в Конституции традиционных семейных ценностей: Все остальное от лукавого

Семья должна состоять из мужчины и женщины, все остальное от лукавого, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя предложение закрепить в Конституции РФ положение о семье как о союзе мужчины и женщины. Свое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нисколько не боюсь прослыть в этом случае страшно консервативным человеком. Однако я себе другого не представляю и считаю, что нормальная семья должна состоять из мужчины и женщины. Все остальное, позволю себе такое выражение, от лукавого. Наверное, у кого-то свои представления, и мы уважаем свободу выбора, но государство будет поддерживать именно такой институт семьи, остальные же не могут рассчитывать на его помощь и заботу», - обозначил свою позицию Александр Котов.

Говоря о закреплении в Конституции традиционных семейных ценностей, он также назвал весьма важной поправку о том, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», упомянув о непростой демографической ситуации. «Надо заботиться о детях и традиционной семье, в которой они появляются», - сказал Александр Котов.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.