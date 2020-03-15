Политика

«Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет

Депутаты партии «Яблоко» в законодательных собраниях шести регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Псковской и Астраханской областей, Хабаровского края – вносят новый пакет поправок в Конституцию. Он посвящен совершенствованию регулирования гарантий прав и свобод человека и гражданина, сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

«Яблоко» предлагает закрепить в Конституции единый пенсионный возраст для мужчин и женщин – 60 лет. При этом возраст выхода женщин на пенсию будет сокращаться на два года за рождение каждого ребенка. Пенсионные накопления предлагается признать частной собственностью, которую можно будет передавать по наследству.

В Конституцию предлагается добавить норму о создании в России инвестиционного фонда будущих поколений, куда будет отчисляться четверть всех доходов от экспорта природных ископаемых. Эти средства будут использованы для формирования и пополнения индивидуальных накопительных счетов граждан.

«Модель, при которой чиновники определяют, кому и сколько нужно социальной помощи, а большая ее часть уходит на администрирование или коррупционные схемы, сегодня не работает, – говорит заместитель председателя «Яблока», ответственный секретарь Конституционной комиссии партии Иван Большаков. – Отсюда такие масштабы бедности в нашей стране. Лучший вариант – дать деньги напрямую людям, на личные накопительные счета, минуя бюрократическую систему». Он пояснил, что впоследствии специальным законом будут устанавлены категории получателей средств и их целевое использование, например, деньги можно будет потратить на получение высшего образования, лечение или покупку жилья.

В Основном законе предложено закрепить обязанность государства за счет средств бюджета лечить детей, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, создать алиментный фонд.

Кроме того, Конституция должна гарантировать, что МРОТ обеспечивает работнику и его семье достойный уровень жизни, малообеспеченные граждане в течение трех лет получают жилье, а инвалидам гарантируется доступность услуг и объектов инфраструктуры.

Новые предложения «Яблока» также касаются реализации и некоторых гражданских и политических прав граждан. Так, для получения равного доступа всех политических партий к каналам распространения информации государству должно быть запрещено выступать учредителем, собственником и акционером СМИ.

Для обеспечения тайны переписки правительство должно обеспечивать запрет на использование цифровых технологий и персональных данных во вред правам и свободам человека и гражданина. «Действующая Конституция защищает "тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений", но из этого списка выпадают современные средства коммуникации, и этим нередко пользуются как частные компании, так и государство», – поясняет Иван Большаков. По его словам, право на частную жизнь и тайну переписки должно быть универсально, поэтому «Яблоко» предлагает дополнить конституционную норму с учетом развития цифровых технологий.

Прекращение или приостановление деятельности общественных объединений предлагается признать в Конституции исключительной мерой, которая применяется только в судебном порядке и по закрытому перечню оснований, связанных с нанесением вреда обществу. Также только в судебном порядке и по закрытому перечню оснований допускается блокировка сайтов.

Напомним, на прошлой неделе региональные депутаты «Яблока» внесли на рассмотрение шести заксобраний новую главу Конституции об избирательной системе, политических партиях и правах оппозиции.

Ранее «Яблоко» предложило сократить президентский срок до 4 лет, ограничить полномочия главы государства перечнем, предусмотренным Конституцией, ввести выборность членов Совета Федерации, наделить Совфед правом вносить кандидатуру Генпрокурора, а Думу – премьер-министра, позволить депутатам выносить вотум недоверия отдельным министрам, расширить состав Конституционного суда, вернуть Высший Арбитражный суд, ввести выборность председателей судов самими судьями, расширить право на суд присяжных и ввести выборность мировых судей.

Кроме того, партией подготовлены поправки о запрете в России частных военных организаций, переходе на контрактный принцип комплектования армии, о расширении прав Федерального Собрания на формирование внешней политики страны, о признании пыток тяжким преступлением.