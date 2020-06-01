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Политика

Глава Новоржевского района прокомментировала решение депутатов о признании ее работы неудовлетворительной

02.06.2020 16:07|ПсковКомментариев: 5

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило заявление главы Новоржевского района Софьи Пугачевой по поводу принятого накануне депутатами районного Собрания решения о признании ее работы за весь период с момента избрания неудовлетворительной.

Приводим текст заявления полностью:

«Сегодня новоржевцы стали свидетелями политических разборок большинства депутатов от партии «Единая Россия» со мной как действующим и законно избранным главой Новоржевского района, членом другой политической партии.

При проведении сессии и принятии решения председателем Собрания депутатов Александром Кузнецовым были нарушены множество пунктов Регламента работы Собрания и Устава Новоржевского района. Вплоть до того, что представителям других партий и жителям Новоржевского района, пришедшим на сессию, слово не было предоставлено.

Грустно видеть такое отношение к району от депутатов, которые здесь родились, работают всю свою жизнь и которых выбрали люди, считая достойными представлять интересы новоржевцев. Очевидно, у них другие цели - политические, не связанные с дальнейшей судьбой Новоржевского района и его развитием.

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Я предлагаю жителям Новоржева хорошо задуматься над тем, кто в Собрании депутатов представляет их интересы. Сессия показала, что депутаты от «Единой России» идут вразрез с мнением жителей, не интересуются другими вопросами повестки дня, бюджетом, налогами, планированием. Им было важно «протащить» решение о признании моей работы неудовлетворительной любыми методами. Вы все видели сами.

А мы продолжаем работать. Впереди очень много дел: подготовка к отопительному сезону и началу учебного года. Каждый день нужно решать множество проблем, накопившихся в районе за годы.

Интернет-изданию ПЛН хочу пожелать не забывать об объективном и не предвзятом информировании граждан о происходящих в Псковской области событиях».

Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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