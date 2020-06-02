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Блоги / Александр Савенко

О чем на самом деле говорили Пугачева и Савенко

02.06.2020 14:27|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Это программа «Гонки по вертикали» и ее автор - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко, или «платный политический диверсант», «мастер политических провокаций» и «командир идеологического десанта», как меня на днях называли в масс-медиа сторонники псковских яблочников. И даже «взорвали» информационную «бомбу» под названием «О чем на самом деле говорила Софья Пугачева с Александром Савенко». Кто такая эта Пугачева и как я получил свою «минуту славы», поговорим чуть позже - отложим эту историю на десерт. А вначале о главных блюдах нашей политической кухни.

Итак, час икс определен - дата общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию названа. Президент России Владимир Путин назначил всенародное голосование на 1 июля. Позже был подписан соответствующий указ. И это значит, что ближайший месяц в России пройдет под знаком Конституции, а день 1 июля, вне зависимости от оценок и отношения и происходящему, займет место в учебниках истории. Напомню, что старт этому процессу внесения, обсуждения и принятия поправок был дан еще в январе, в ходе послания президента Федеральному собранию. С самого начала было очевидно, что это очень важная тема - предложенные поправки в Конституцию вносят серьезные коррективы и в систему власти, и во множество других важных вопросов. Понимая это, ПЛН еще в январе, возможно, самой первой из СМИ - запустила большущий долгоиграющий проект общественного обсуждения поправок «Пишем Конституцию вместе».

Вместе с читателями, экспертами, представителями псковского политического класса мы выслушивали различные точки зрения и обсуждали поправки. Нас интересовало, каким должен быть Основной закон нашей страны, назрели ли изменения в Конституцию, которая принималась более четверти века назад, еще при Борисе Ельцине, в совершенно иных общественно-политических условиях. И если изменения назрели - то какие именно. В общем, все мы наблюдали за стремительным развитием событий, в том числе за тем, как из-за коронавируса меняются планы. Если поначалу провести голосование по принятию поправок планировали 22 апреля, то затем из-за эпидемии голосование было перенесено на более поздний срок. И вот теперь дата названа. Несколько ушедшая в тень тема вновь выходит на первый план - нисколько не сомневаюсь в том, что в ближайшие дни она будет, что называется, актуализирована участниками процесса. Ну а чтобы не заканчивать разговор на эту важную тему сухой информацией - скажем пару слов про любопытное совпадение.

Как подсказали знатоки календаря древних славян из числа наших постоянных слушателей, 1 июля, на которое придется голосование, это Ярилин день - как говорится, всем дням день, единственный и неповторимый. Макушка лета.

Праздник в честь Ярилы - не то бога солнца, не то персонажа легенд. В этот день остальные небожители мерялись с ним своей силой, но он неизменно выходил из схваток победителем. Второе совпадение здесь еще любопытнее - оказывается, в народном календаре есть и другой - весенний - Ярилин день - так вот он приходится, если верить всезнающему интернету, на 22 или 23 апреля. И как тут не вспомнить, что поначалу голосование по Конституции планировалось как раз на 22 апреля.

Дмитрий Киселев: Совпадение, не думаю.

Если говорить серьезно, то голосовать в ближайшие месяцы россиянам, в том числе жителям Псковской области предстоит не раз. Через пару месяцев после июльского волеизъявления по Конституции должен пройти Единый день голосования. В нашем регионе одной общеобластной кампании не будет, но пройдет множество муниципальных выборов в районах. Избрать предстоит более тысячи депутатов представительных органов местного самоуправления. Не устаю повторять, что депутатский корпус на местах - это основа муниципального фильтра на следующих губернаторских выборах. От этого - то есть количества подписей в поддержку выдвижения кандидата, зависит, сможет ли та или иная партия зарегистрировать своего представителя, не споткнется ли он об этот предвыборный барьер. А раз так - избирательные кампании в районах, городах и поселках очень важны для региональных отделений ведущих политических партий. Все мы привыкли за многие годы, что старт неофициальной кампании дает «Единая Россия», проводя свои праймериз. В этом году, несмотря на коронавирус, тоже провели, но в несколько ином формате. По стране использовали дистанционные технологии, а в Псковской области члены партии голосовали лично, но с соблюдением норм безопасности, в масках и перчатках. Выбор сделан, списки будущих кандидатов обещают представить в течение недели. На очереди - другие партии, ждем новостей из стана оппозиции.

О других новостях недели. Конец мая и начало июня - это традиционно время отчетов первых лиц исполнительной власти о деятельности за прошлый год. Сегодня о работе администрации области депутатам регионального парламента рассказывает губернатор Михаил Ведерников. Сессия проходит в минуты, когда наша программа звучит в эфире - так что о чем конкретно говорит глава области, какие вопросы ему задают депутаты и какую оценку выставят по итогам оглашения отчета, сказать, забегая вперед, не могу. Впрочем, не дожидаясь доклада, с уверенностью можно сказать, что речь пойдет о развитии, социальной направленности курса, конкретных достижениях и преодолении существующих проблем.

А на минувшей неделе свой отчет за 2019-й представлял сити-менеджер Пскова Александра Братчикова. Как известно, год был был непростой - Псков готовился и проводил Ганзейский фестиваль, сменился глава города, при этом строились и реконструировались масштабные инфраструктурные объекты, реализовывались нацпроекты и иные программы, решались оперативные задачи. Не все давалось легко и шло гладко, но в целом по основным показателям социально-экономического положения города отмечена положительная динамика. О чем и докладывал сити-менеджер. Абсолютное большинство мундепов (20 человек) разделяют такую оценку. Интересно, что депутат гордумы Иван Цецерский, на правах экс-главы города, поблагодарил Александра Братчикова за подготовку к Ганзейским дням и за профессиональный рост как его лично, так и его команды. А глава Пскова Елена Полонская также высказалась в поддержку отчета и работы администрации. Такая практически единодушная поддержка сити-менеджера при оглашении отчета обеспечила ему +5 в еженедельном обозрении Псковской Ленты Новостей.

А на другом полюсе рейтинга оказалась лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова. Напомню, что в предыдущем выпуске нашей программы мы уделили пристальное внимание ситуации, сложившейся в профсоюзах накануне выборов нового председателя. Помимо прочего, отмечали, что многое будет зависеть от позиции центра - Федерации независимых профсоюзов России. Интрига разрешилась даже быстрее, чем мы ожидали - из трех выдвинутых в Пскове кандидатур ФНПР согласовал только одну - руководителя одного из отраслевых профсоюзов Игоря Иванова, которого поддерживает региональная власть. Кандидатуры Ульяны Михайловой и ее заместителя Андрея Хришкевича не согласованы. Таким образом, в бюллетени для голосования делегатов отчетно-выборной конференции 8 июня будет внесена только одна фамилия - руководителя областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова. И это значит, что почти двухлетняя борьба с Ульяной Михайловой закончена, битву она проиграла. Отсюда и -5 от Господина Рейтингомера. Подробнее о победителях и проигравших недели вы можете прочитать на сайте ПЛН в еженедельном обозрении политической активности.

И напоследок, на десерт, как и было обещано - про Пугачеву и политические провокации. Как известно, некоторое время назад в Псковской области появилась так называя яблочная аномалия - районы, во главе которых оказались политики, избранные от партии «Яблоко». Из некоторых муниципалитетов постоянно доносится шум - в частности, Новоржевский и Пустошкинский районы сотрясают конфликты, скандалы, взаимные обвинения, там заметно недовольство граждан. Местные депутаты выставляют главам неудовлетворительные оценки, яблочники отвечают разговорами про заговор и навешивают оппонентам ярлыки. Дабы разобраться в ситуации, я на прошлой неделе отправился в эту аномальную зону. Эдакими сталкерами - проводниками выступили местные жители, предприниматели, депутаты, встретился я и с главой района Софьей Пугачевой. А по возвращении в Псков написал материал, где честно изложил увиденное и услышанное, дал обе точки зрения, предоставил слово и тем, и другим, а также на правах независимого журналиста высказал свое мнение об этом туго завязанном узле противоречий, кризисной ситуации, из которой надо искать выход и идти на диалог.

И что вы думаете, едва статья была опубликована на ПЛН - сторонники яблочной главы принялись оскорблять меня и навешивать ярлыки.

- Обидно. Ничего не сделал - только вошел («Кавказская пленница»)

Более того - в сети появилась искаженная стенограмма нашего разговора с главой района в ее кабинете - под названием «О чем на самом деле говорила Софья Пугачева с Александром Савенко». Полагаю, что запись велась хозяйкой тайно и кто-то надоумил. Как бы то ни было, безусловно, это все мелочи, ничего страшного - мне скрывать нечего (хотя я и не собирался выкладывать все интервью - это был рабочий материал, а в текст моей статьи вошли цитаты, которые, подчеркну, были госпожой Пугачевой согласованы). И тут такой подленький ход. Оставляю это очевидное нарушение этических норм на совести тех, кто это сделал, и кто давал указание. Что б было понятно, как искажено интервью - например, я говорю собеседнице про то, что услышал критические замечания в ее адрес, ругают вас, говорю и прошу дать собственную оценку ситуации, а в стенограмме дается так: «Софья Олеговна, давайте поговорим про основные направления работы и достижения», - с ходу вопрошает этот очарованный странник, то есть я. И все это подкрепляется заявлениями в сети - вроде таких: «По законам военной науки в тыл "противника", то бишь С. Пугачевой, был высажен идеологический "десант" политических "диверсантов". Возглавил его не кто-нибудь, а сам главный редактор Псковской Ленты Новостей (ПЛН), один из наиболее опытных журналистов области АЛЕКСАНДР САВЕНКО», - ну и так далее и тому подобное, тут можно долго цитировать.

И вот что я хочу на это сказать.

Псковская Лента Новостей всегда следует принципам свободы слова и выступает за активную политическую жизнь, в которой может быть и столкновение позиций и жесткая борьба. Мы традиционно предоставляем читателям различные точки зрения и даем возможность самостоятельно сделать выводы. При этом у редакции и журналистов может быть собственное мнение о происходящем. Все участники общественно-политического процесса должны это понимать и принимать. В связи с этим вызывает изумление, что казалось бы общеизвестные принципы работы независимых СМИ и другие прописные истины, похоже, не очевидны для представителей Псковского «Яблока» и руководителя организации Льва Шлосберга. Судя по уже прозвучавшим комментариям, яблочники считают единственно правильной только собственную позицию, все иные, выходит, не могут существовать в принципе и публично озвучиваться. На мой взгляд, это и есть политика двойных стандартов. Согласиться с такой позицией тех, кто заявляет, что делает «политику в белых перчатках», а на практике использует описанные мной приемы, мы не можем. Пытаться повлиять на деятельность независимых СМИ подобными методами - недопустимо.

Встречаться с людьми, передавать их точку зрения, высказывать собственное мнение, которое может отличаться от чьего бы то ни было - это часть моей общественно значимой профессии. Крайне прискорбно, если деятели, которые рядятся в шкуры сторонников демократии, не понимают очевидного. Вдвойне печально, что они перешли на откровенные провокации, подтасовки и неприкрытую ложь - вот как это называется, господа и дамы. Ну а для радиослушателей еще раз напомню, что первый материал «Псковская яблочная аномалия» вышел на сайте ПЛН в выходные. Продолжение следует.

Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч.

Источник: Псковская Лента Новостей
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