Голосование по поправкам в Конституцию было правильное, без нарушений - Олег Брячак

«Считаю, что голосование было правильное, без нарушений», - сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.
Депутат отметил, что каких-то нарушений ни он сам, ни наблюдатели от партии не зафиксировали. «Сам лично голосовал за принятие поправок, потому что лидер партии Сергей Миронов внес около 30 поправок на рассмотрение в Государственную Думу, часть из них принята. Проголосовал за наши поправки без каких-то нарушений», - сказал Олег Брячак.
Он также добавил, что наблюдателей от «Справедливой России» было немного, но никаких сигналов о нарушениях от них не поступало.