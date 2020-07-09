Политика

За два часа на избирательные участки в Печорском районе пришли свыше тысячи человек

На досрочных выборах главы Печорского района по данным на 10 утра 12 июля проголосовал 1076 человек. Это 6,91% от общего числа участников голосования – в списки включено 15 582 избирателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, голосование проходит на двадцати избирательных участках, на каждом выдаются одноразовые маски и перчатки, обеспечивается проветривание и дезинфекция помещений, а также безопасная дистанция между всеми участниками процесса, как это было во время голосования 1 июля по поправкам в Конституцию.

Все участки начали свою работу вовремя.

Выборы проходят в штатном режиме. Письменных жалоб в Избирательную комиссию Псковской области не поступало. Вопросы в процессе голосования возникают, но они решаются участниками избирательного процесса – комиссиями и наблюдателями.

Напомним, на пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов в конце 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских.

Первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены на более поздний срок - 12 июля. Соответствующую рекомендацию дала Центральная избирательная комиссия России.