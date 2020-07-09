Политика

К полудню явка на выборах главы Печорского района превысила 9%

Жители Печорского района активно голосуют на досрочных выборах руководителя муниципалитета. По данным на 12:00 12 июля проголосовали 1461 человек. Явка составила 9,37%. В списки включено 15 589 избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Избирательной комиссии.





Избиратели отмечают, что на каждом участке соблюдаются все рекомендации по безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: выдаются одноразовые маски и перчатки, обеспечивается проветривание и дезинфекция помещений, а также безопасная дистанция между всеми участниками процесса.





Участники голосования также отмечают, что на участках в утренние часы не было ажиотажа, проголосовать можно было спокойно, без очередей.

Напомним, на пост руководителя муниципалитета претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик, выдвинутый партией «Единая Россия», коммунист Дмитрий Богатырев, Игорь Романов (Партия Роста), Алексей Марочкин (ЛДПР) и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов в конце 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских.

Первоначально выборы главы Печорского района должны были состоятся 5 апреля 2020 года. Но из-за ограничительных мер, установленных в Псковской области, были перенесены на более поздний срок - 12 июля. Соответствующую рекомендацию дала Центральная избирательная комиссия России.