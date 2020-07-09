Политика

К отметке в 16% приблизилась явка на выборах главы Печорского района

В Печорском районе продолжаются досрочные выборы главы Печорского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Избирательной комиссии, на 15:00 участие в голосовании принял 2461 человек – это 15,78% избирателей.

Все участки работают в штатном режиме. На каждом соблюдаются все рекомендации по безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: выдаются одноразовые маски и перчатки, обеспечивается проветривание и дезинфекция помещений, а также безопасная дистанция между всеми участниками процесса.

В голосовании приняла участие и братия Псково-Печерского монастыря.

Напомним, на пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.