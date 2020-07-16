Политика

Псковское отделение ЛДПР выступило за сокращение численности депутатов областного Собрания

Псковское отделение ЛДПР поддерживает идею своего партийного лидера Владимира Жириновского о сокращении депутатского корпуса в России и выступает за сокращение численности депутатов областного Собрания.

«Наша позиция - мы всегда выступали за сокращение аппарата чиновников и за сокращение депутатов», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков.

«Псковская область — малонаселенный регион, у нас чуть больше 600 тысяч населения, а число депутатов, как в Петербурге, где население 6 миллионов. Лучше бы деньги на содержание чиновников и депутатов шли в бюджет — на увеличение зарплат врачам, учителям. Безусловно, мы будем поддерживать сокращение числа депутатов и чиновников», - заявил гость студии.

Опасения, что сокращение депутатского корпуса уменьшит шансы либерал-демократов быть представленными в региональном парламенте, у Антона Минакова есть. «В первую очередь, мы как партия будем делать расчет на нашего избирателя, и если он, в случае сокращения числа депутатов, по-прежнему захочет видеть «Единую Россию», что мы можем сделать?» - сказал он.