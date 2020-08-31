Политика

Владимир Яников спокойно относится к идее сократить число депутатов Псковского областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников спокойно относится к идее сократить число депутатов регионального парламента. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я к этому отношусь очень спокойно, ведь у нас первый созыв насчитывал 22 депутата. В это время, в общем-то, были подготовлены основные документы работы областного Собрания, и с этим справились 22 человека. В третьем созыве стало уже 33 депутата, в том числе добавились партийные, а, начиная с четвертого созыва, - уже 44», - напомнил депутат. По его мнению, «можно работать и так, и так».

«Конечно, чем меньше депутатов, тем больше ответственности ложится на каждого из них. Округ становится больше, а значит, и объем работы возрастет. Работать будет сложно, но ничего страшного в этом нет», - отметил Владимир Яников.

В то же время, он не исключил, что в случае сокращения депутатского корпуса «партийная работа депутатов ослабнет, и ослабнет возможность избирателей обратиться к своему депутату — он в принципе не сможет изучить бесконечное число обращений и принять по каждому какие-то решения». «Может, имеет смысл увеличить число помощников депутатов», - полагает в связи с этим гость студии.