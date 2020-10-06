Политика

Депутат Госдумы от ЛДПР Морозов сделал заявление по выборам главы Себежского района

Депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов выступил с заявлением по поводу выборов главы Себежского района. Видео появилось в Сети.

Он напомнил, что в выборах главы Себежского района активное участие принимал кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин. «К сожалению, с самого начала ему всячески препятствовали, в итоге, после долгих судебных тяжб, придрались к пустяковой ошибке в документах и отказали ему в регистрации, сняли с предвыборной гонки», - сказал Антон Морозов и добавил, что только на третий день голосования Алексея Харлашина удалось восстановить как кандидата на должность главы Себежского района.

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«Но к тому времени уже большинство избирателей проголосовали, и у них не было возможности поддержать кандидата от ЛДПР. Несмотря на это, избирательная комиссия не отменила итоги предварительного голосования и объявила победителем человека, который уже третий раз занимает эту должность», - продолжил депутат.

Он также обратил внимание на то, что в настоящий момент идет судебное разбирательство, в рамках которого требуют отменить итоги выборов, но, несмотря на это, Леонид Курсенков уже официально вступил в должность.

«Это говорит о том, что ему плевать на закон и волеизъявление граждан. Если бы наш кандидат был восстановлен вовремя, он бы победил. Мы будем требовать от всех инстанций не признавать итоги выборов главы Себежского района и назначить новые выборы. Мы уверены, что наш кандидат победит, он уважаемый человек, депутат районного Собрания. У него большая поддержка. А того, кто объявил себя главой, не дождавшись решения суда, мы считаем главой самозванцем и требуем, чтобы он оставил свой пост добровольно», - заявил Антон Морозов.