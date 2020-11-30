Политика

Единороссы и самовыдвиженец победили на выборах в Печорском и Себежском районах

Кандидаты от «Единой России» и самовыдвиженец победили на выборах в Печорском и Себежском районах. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На повторных выборах в Собрание депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва победу одержал кандидат от «Единой России» Михаил Погодин (56,39%), на втором месте справедливоросс Никита Морковкин (22,56%), на третьем и четвертом — Виктор Киященко («Яблоко) — 9,77% и Елена Агаджанова («Партия Роста») - 6,02%.

В дополнительных выборах в Собрание депутатов Печорского района шестого созыва по округу №1 победил Андрей Бабенко («Единая Россия») с результатом 66,31%. На втором месте «яблочный» кандидат Константин Александров - 22,31%, на третьем - Наталья Струкова («Справедливая Россия») - 4,7%. Далее следуют Екатерина Темина (ЛДПР) — 3,34% и Игорь Романов («Партия Роста») - 1,52%.

На выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по многомандатному округу №3 победу одержали кандидат от «Единой России» Анна Васильева (54,96%) и самовыдвиженец Татьяна Кизякова (50,55%).

Напомним, победителем выборов главы Великолукского района стал и. п главы муниципалитета Алексей Кузьмин (партия «Единая Россия»).