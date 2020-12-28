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Политика

Рейтинг политической активности. Вокруг бюджета

28.12.2020 10:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.

Одним из центральных событий минувшей недели стала сессия регионального парламента, на которой депутаты принимали бюджет на следующий год. И пусть обсуждение и принятие главного финансового документа Псковской области - уже давно не тот резонансный публичный процесс с бурными дискуссиями, громкими демаршами и баталиями, схожими с классическими предвыборными дебатами - каким «бюджетный марафон» был у нас лет 6-7 назад. Да, многое изменилось за последние годы, но всё равно в ходе обсуждения и принятия бюджета копья ломались, различные точки зрения высказывались и предлагались альтернативные подходы – так что, псковский парламент вновь вполне оправдывал определение «место для дискуссий».

 

Причем, происходило всё это в условиях уже фактически стартовавшей неофициальной кампании по выборам депутатов следующего созыва, на фоне активизации как региональных отделений партий, так и отдельных псковских политиков. И нет ничего удивительного в том, что в сегодняшнем обзоре Господина Рейтингомера отмечены активные участники бюджетного процесса. Впрочем, не остались без внимания нашего правдоруба и другие игроки на псковской политической сцене.

Как и прежде, свои субъективные оценки штатный комментатор ПЛН выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия. 

- 5 Максимально низкую оценку по итогам недели не получает никто.

- 4 Дмитрий Сопотов, Юрий Конченко и Василий Уланов

Трем бывшим печорским чиновникам — получившему широкую известность из-за «матерного видео» экс-главе района Дмитрию Сопотову (на фото), бывшему главе администрации муниципалитета Юрию Конченко и экс-первому заместителю главы администрации Василию Уланову - предъявлены обвинения в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Как сообщили источники в силовых структурах, их деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ, а расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР РФ по Псковской области.

Конченко и Уланов обвиняются превышении должностных полномочий, Сопотов — в халатности. Напомним, дело было возбуждено из-за приемки непригодного для проживания дома для переселенцев. 

- 3 Псковский горком КПРФ

Псковские коммунисты с упорством, достойным лучшего применения, продолжают заниматься полнейшей ерундой и при этом, как правило, не обращают внимания на действительно значимые темы общественно-политической и социально-экономической повестки. Вот и в прошлый понедельник, 21 декабря, группа зюгановцев устроила автопробег в честь очередной годовщины Сталина. Говорят, хотели еще и митинг провести по этому поводу, но им не разрешили из-за ограничений по COVID-19.

Не знаю, как вы, а я в очередной раз поражаюсь: когда волнующие людей проблемы буквально витают в воздухе и лежат под ногами, псковские коммунисты раз за разом находят какие-то совершенно невероятные темы — то месяцами готовятся к дню рождения Тургенева, то подобно Дон Кихоту с воображаемой пикой под мышкой отправляются спасать от мифических угроз памятник Ленину в Пскове, то автопробег проводят в честь тирана.

Как по мне, так лучше бы на этих машинах повозили по городу волонтеров, доставляющих продукты и лекарства пенсионерам, — смысла и пользы от такого «автопробега» уж точно было бы больше.  

- 2 Лев Шлосберг

Фото: shlosberg.ru

Депутат областного Собрания (фракция «Яблоко») проголосовал против проекта областного бюджета. В связи с чем заслужил не только критические замечания от своих оппонентов на сессии, но и обвинения в нелогичности этого шага и неспособности подняться выше собственных политических интересов в масс-медиа. Тут надо пояснить, что против принятия главного финансового документа высказались и еще несколько депутатов-оппозиционеров, но именно позицию Шлосберга многие посчитали лишенной логики. Дело в том, что проектом бюджета предусматривается финансирование ряда социальных проектов, в том числе в Новоржевском, Гдовском и других «яблочных» районах. Однако Лев Шлосберг всё равно голосовал против (показательно, что другой яблочник в областном Собрании - Артур Гайдук - лидера фракции в этом вопросе не поддержал и при голосовании за проект бюджета воздержался). 

- 1 Партия «Новые люди»

То, что в Псковской области появилось региональное отделение свежеиспеченной к парламентским выборам партии «Новые люди», - известно. По крайней мере, тому, кто внимательно следит за общественно-политической жизнью и публикациями СМИ. А вот чем занимаются местные сторонники предпринимателя, основателя компании «Фаберлик» Нечаева - большая загадка. То, что выносится в публичную плоскость, пока особо не впечатляет. А то и вовсе поражает... Взять, к примеру, опубликованное «новыми людьми» в соцсетях предложение продолжить фразу «Хорошо, что в Пскове есть...» Зачем? Почему? Кому это надо? И вообще какое отношение всё это имеет к деятельности политического объединения?    

   

0 Василий Краснов

Экс-руководитель псковских региональных отделений «Правого дела» и «Партии роста» напомнил о себе действием, которое я не могу оценить ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Однако оно заслуживает того, чтобы быть упомянутым в рейтинге политической активности. Короче, в то время, как псковская несистемная оппозиция вполне определенно высказывается о расследовании Навального и его телефонном разговоре с одним из предполагаемых «отравителей», господин Краснов опубликовал в соцсетях видео с ныне обитающим за границей оппозиционером, экс-депутатом российского парламента Ильей Пономаревым (его Краснов считает своим наставником). Господин Пономарев считает, что «расследование» Алексея Навального имеет ряд нестыковок и может свидетельствовать о связи блогера с силовыми структурами. 

Вслед за наставником теми же вопросами задается и Краснов: мол, очень интересно влезть в голову человека с высшим образованием, который три с половиной года вел наблюдение за постоянно выступающим политиком, и за это время не научился распознавать голос и весьма характерные интонации своего объекта, не насторожился ни звонку по незащищенной линии, ни тому, что с ним говорили со спикерфона (что тоже слышно сразу)? И еще Пономарев, а вслед за ним и Краснов, недоумевают: зачем сам Навальный принял такой риск на себя, что звонил лично, а не поручил любому из сотрудников, чей голос бы точно никто не узнал?

+ 1 Игорь Романов

Пока бывший руководитель псковских «ростовиков» Краснов репостит, его сменщик на посту руководителя регионального отделения «Партии роста» Романов пишет сам и продолжает упражняться в эпистолярном жанре. Весьма занятная переписка завязалась у него с областными властями. Он им: «Ау, караул, помогите», а они в ответ: «Ну как бы нет».

Суть дискуссии в грядущей отмене ЕНВД. У господина Романова есть подозрения, что для многих наших предпринимателей это будет убийственно. И ряд регионов, по его словам, соломки подстелили и ставки по альтернативным системам налогообложения уменьшили. У нашего региона на соломку денег нет. И уже в следующем году, полагает Романов, предприниматели начнут либо массово уходить в сумрак, либо прикажут долго жить. Государство, регион, муниципалитеты при любом раскладе потеряют, считает Игорь Романов.

Между тем «экономический» вице-губернатор Нинель Салагаева опасений обращающегося к властям «ростовика» не разделяет.

Несостоятельны, говорит, ваши доводы, уважаемый Игорь Павлович. А вообще «благодарим за проявленную инициативу и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество».

+ 2 Дмитрий Пермяков

Как я уже отмечал в предыдущих обзорах, депутат Псковской городской Думы, представитель партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков в последнее время всё увереннее осваивается в роли публичного политика, проявляет активность и стремится регулярно напоминать о себе.

Вот и в конце минувшей недели он записал видеообращение под новогодней елкой, в котором прокомментировал итоги сессии гордумы (а псковские муниципальные депутаты также, как и «старшие товарищи» из областного Собрания, принимали бюджет) и высказался по другим актуальным темам - например, о том, как «Псков выкинул на ветер 5 миллионов рублей» и «как в коронавирусную пандемию делят помещение православная церковь и городская больница». Вышло достаточно занимательно - по «скромной» оценке самого яблочника,«коротко и интересно». Впрочем, над жестикуляцией а-ля Валдис Пельш господину Пермякову еще надо поработать... 

+ 3 Региональное отделение «Единой России»

В канун нового 2021 года, в течение которого пройдут кампании по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания, наблюдатели фиксируют активизацию региональных партийных отделений. Одной из первых начала подготовку к избирательному марафону «Единая Россия». На минувшей неделе в Пскове и Великих Луках прошли пикеты с раздачей партийной газеты.

Свежий номер издания посвящен результатам работы как всей партии в целом, так и ее регионального руководителя — депутата Госдумы Александра Козловского. Естественно, нашлось в декабрьском номере место поздравлениям. Кстати, новогодних каникул у членов партии в этот раз не будет. По словам единороссов, руководством поставлена задача — чтобы ни один депутат, ни один сотрудник исполкома не уходил на отдых. В связи с чем сформирован график дежурств в волонтерском центре, и каждый день партийцы будут работать, по сути, в обычном режиме.

+4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, секретарь обкома КПРФ вернулся из столицы, где прошла большая всероссийская конференция бизнес-омбудсменов. На ней обсуждали актуальные для отечественных предпринимателей вопросы - прежде всего, возможности восстановления малого и среднего предпринимательства в новых «коронавирусных» реалиях и то, как может помочь власть. Как тут не вспомнить, что именно по этой проблематике Аркадий Мурылев активно выступает все последние месяцы, вносил конкретные инициативы и в связи с этим неоднократно попадал в наши еженедельные рейтинги. Кстати говоря, по итогам этого года псковский бизнес-омбудсмен сумел заметно улучшить свои позиции в рейтинге ста самых влиятельных персон региона. Новая версия списка, сформированного Псковской Лентой Новостей совместно с экспертным сообществом, была представлена в пятницу, 25 декабря.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей переместился почти на тридцать строчек вверх и занял 70-е место. Если не считать нескольких дебютантов, которые благодаря полученному высокому должностному статусу сразу взлетели в топовую часть, то внутри списка восхождение Аркадия Мурылева – один из лучших показателей. 

+ 5 Борис Полозов и Вера Емельянова 

Максимально высокой оценки по итогам завершившегося процесса принятия бюджета удостаиваются сопредседатели согласительной комиссии.

Понятно, что главный финансовый документ не идеален и не позволит решить всех проблем региона (об этом в нынешних условиях и мечтать не приходится), но - сделали всё, что могли. Как говорится, чем богаты...

Отмечу, что на последней в этом году сессии депутаты приняли бюджет сразу в трех чтениях, вернувшись к первому в связи с необходимостью утверждения изменившихся основных параметров бюджета. Цифры доходов и расходов увеличились на 4 млрд 565 млн 702 тысячи рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов из федеральной казны. На этапе второго чтения депутаты утвердили объемную таблицу поправок, отражающую распределение по расходным статьям дополнительных федеральных денег, а также решения, принятые согласительной комиссией.

 
Подводя итоги работы согласительной комиссии, вице-спикер Собрания, глава бюджетного комитета Борис Полозов отметил, что за четыре заседания согласительная комиссия рассмотрела более 60 предложений и замечаний. По его словам, стремились рассмотреть системные проблемы и искали пути их решения, но не оставили без внимания и частные обращения. «Я думаю, тот, кто хочет понять весь бюджетный процесс, должен хотя бы один раз поучаствовать в работе согласительной комиссии, и тогда начнёшь разбираться, с чего всё начинается и как деньги доходят до конечного потребителя. Это хорошая школа, в том числе и для депутатов», - резюмировал Борис Полозов.

На фото: вице-губернатор Вера Емельянова перед началом работы согласительной комиссии
 
Остается добавить, что с учетом принятых изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 41 млрд 36 млн 512 тысяч рублей, расходы – 43 млрд 644 млн 964 тысяч рублей. Дефицит остался прежним и запланирован в сумме 2 млрд 608,5 млн рублей.
 

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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