Политика

Олег Брячак не исключил, что возглавит отделение СР после объединения с двумя партиями

Лидер псковского отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал предстоящее объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

По словам Олега Брячака, это объединение партий обсуждается не первый год. «Вместе мы сможем добиться больших результатов», - заявил он.

Депутат пояснил, что партии «За правду» и «Патриоты России» интегрируются в «Справедливую России», которая останется основной. «Это однозначно. Потому что "Справедливая Россия" и существует дольше, и сама по себе гораздо мощнее, чем те партии, о которых мы сейчас говорим. Конечно же, основная роль, руководящая, будет у Сергея Михайловича (Миронова, лидера партии "Справедливая Россия" – ред.)», - отметил Олег Брячак.

Вопрос объединения регионального отделения «Справедливой России» с указанными партиями пока не обсуждался. «Когда поймем, что руководство на федеральном уровне окончательно договорилось, тогда будем встречаться, выстраивать диалог для того, чтобы всем было комфортно. Самое главное, чтобы это объединение было полезно нашим гражданам», - сказал лидер псковского отделения «Справедливой России».

Кроме того, он прокомментировал обсуждаемую в Telegram-каналах информацию, согласно которой возглавить новое политическое объединение в Псковской области может Виктор Асадчий – руководитель регионального отделения партии «Патриоты России».

«Всегда, наверное, в политике должна быть какая-то интрижка, - заметил Олег Брячак. - Поэтому я так скажу: конечно же, Виктор Асадчий – это человек уважаемый, в том числе и мной. Я его хорошо знаю. Конечно же, он, наверное, имеет какие-то шансы. Какие – мне сложно прокомментировать. И на чем основывается данная информация, тоже не могу сказать. На данный момент наше местное отделение находится на очень хорошем счету. С Сергеем Михайловичем Мироновым у нас прекрасные, конструктивные отношения. Результаты, которые мы показываем в работе, тоже отмечаются в главном московском офисе. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к каким-либо переменам».

Олег Брячак добавил, что не пользуется мессенджером Telegram. «Потому что я обладаю информацией из первоисточников, настоящей. То, что пишут люди далекие от процесса… Они хотят в нем быть, но у них нет возможности общаться напрямую с первыми лицами, с теми, кто принимает решения. Поэтому их доводы основываются на предположениях: там что-то услышали, здесь что-то додумали, и выкладывают эту информацию. Диванные политики», - считает лидер регионального отделения «Справедливой России».

При этом Олег Брячак отметил, что его уголовное дело уже «давным-давно никого не удивляет, особенно наше партийное руководство». «Они полностью в курсе заказного характера этого дела. Они знают, откуда оно появилось. И то, что это исключительно политическое дело, Сергей Михайлович Миронов прекрасно понимает. Ситуация отслеживается, и если она будет накаляться, то наше партийное руководство, конечно же, будет вмешиваться и помогать мне», - сказал он.