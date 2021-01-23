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Политика

Турчак назвал митинги 23 января попыткой «взорвать страну» по западному сценарию

24.01.2021 19:19|ПсковКомментариев: 5

Цель несанкционированных акций протеста - дестабилизация ситуации в России по написанному за ее пределами сценарию, считает секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну, - высказался Андрей Турчак в своем инстаграм-аккаунте. - Мы всегда были и будем рядом с нашим лидером, и никому не позволим разрушать нашу страну».

По его словам, прошедшие вчера, 23 января, незаконные митинги были «очередной серией сценария», написанного не в России. «В этом сериале каждое действие продумано и просчитано: псевдоотравление, "возвращение", псевдорасследование, не выдерживающее самого элементарного здравого смысла. Дело не в "отравленном сидельце", дело в глобальной машине Запада, которая от санкций до цензуры в социальных сетях работает против нашей страны», - заявил политик.

Он назвал целями «сценаристов» Россию и ее президента. «Смысл у них один - Россия должна быть послушной и слабой, - уверен Андрей Турчак. - Ответ, как всегда в нашей истории, один - единство. Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведет Россию в условиях мирового шторма».

Теги: #турчак #политика #акция
Источник: Псковская Лента Новостей
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