Политика

«Новые люди» обучили тысячи политических команд по всей России

Партия «Новые люди» сформировала и подготовила тысячи политических команд, которые призваны помочь кандидатам победить на выборах в Госдуму и в законодательные собрания регионов в сентябре 2021 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

В Вологодской области прошел федеральный форум «Новых людей». Он собрал руководителей предвыборных штабов и представителей партии со всего Северо-Западного федерального округа. «Науку побеждать» изучали и представители Псковского регионального отделения партии. Участники форума обменивались опытом и разрабатывали подробную дорожную карту, которая позволит кандидатам партии стать будущими депутатами Госдумы.

«Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, - отметил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. - Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие - мы идем на выборы с умными решениями, а не популистскими лозунгами».

Форум «Новых людей» включал образовательную лекционную программу и мастер-классы. Активистов партии в течение четырех дней обучали работать с избирателями, инициировать общественно значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой. Работа в команде - ключевой навык для «Новых людей».

«Разработана подробная "дорожная карта" предвыборной кампании. Прописаны конкретные шаги: это и социально значимые мероприятия, работа с активом, избирателями и прочее. Благодаря мастер-классам с профессиональными экспертами есть четкая стратегия, в каком направлении двигаться, чтобы достучаться до избирателей даже в самых отдаленных населенных пунктах, - рассказал руководитель регионального отделения «Новых людей» в Псковской области Александр Борский. – Также мы рассмотрели опыт коллег из других регионов, рассказали о том, что сделали сами. Такие встречи позволяют взглянуть на свою работу немного со стороны».

Аналогичные форумы прошли по всей России. Тысячи политических команд запустили «машины победы» в Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.