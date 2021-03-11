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Политика

Наталья Артыкаева: С фейками сотрудники избиркомов сталкиваются каждый день

12.03.2021 18:34|ПсковКомментариев: 0

Руководитель Российского центра обучения избирательным технология при ЦИК России Наталья Артыкаева считает актуальной тему дискуссионной площадки, организованной сегодня, 12 марта, Общественным советом при Избирательной комиссии Псковской области. Напомним, мероприятие было посвящено информационному освещению деятельности избирательных комиссий. Особое внимание эксперты уделили обсуждению темы фейковых новостей, в том числе касающихся выборов и деятельности избиркомов.

«Я работаю в избирательной системе с 2006 года, и для нас, членов избирательных комиссий, фейки - это не то чтобы дополнительная нагрузка, а данность, с которой приходится жить. Комиссиям приходится сталкиваться с ними ежедневно, а не только в рамках избирательных кампаний. Мы - заложники общения в соцсетях, заложники ситуации», - пояснила Наталья Артыкаева в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, добавив, что ЦИК РФ и лично председатель Центризбиркома Элла Памфилова уделяют теме информационного освещения деятельности избирательных комиссий и теме фейков огромное внимание.

«Для меня как для человека, не имеющего такого опыта в информационной повестке, как у журналистов, дискуссионная площадка стала своего рода мастер-классом. Мне стало понятно, почему у избирательных комиссий возникают вопросы к журналистам и почему не работает временной люфт, когда мы не успели кому-то ответить вовремя, а потом это уже никому не нужно, - добавила руководитель РЦОИТ при ЦИК России. - Мне лично сегодняшнее мероприятие дало реальную возможность понять, как с этим работать и как это можно будет распространить на территории всей страны. Это важно для меня как руководителя учреждения, отвечающего за обучение и правовую культуру».

Отметив содержательность сегодняшней дискуссии в целом, Наталья Артыкаева прокомментировала прогноз политолога Игоря Минтусова о том, что большинство оппозиционных кандидатов на парламентских выборах этого года не будут зарегистрированы под формальными предлогами. По ее словам, многие оппозиционные кандидаты переваливают ответственность за свои ошибки на избирательную систему и говорят о преференциях, которые якобы есть у других кандидатов. «В Пскове есть Лев Шлосберг. Можно его просить - его кто-то специально зарегистрировал кандидатом, потому что он кому-то был угоден?», - отметила Наталья Артыкаева. «Элла Памфилова категорически против позиции «не пущать». Пусть будет конкуренция, пусть люди идут на выборы, качественно сдают документы и проходят этап регистрации», - заключила руководитель РЦОИТ при ЦИК России.

Напомним, перед началом работы дискуссионной площадки Наталья Артыкаева поприветствовала сотрудников избирательной системы от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой, подчеркнув, что они всегда могут рассчитывать на помощь Центризбиркома. Кроме того, она в позитивном ключе оценила участие в сегодняшнем мероприятии представителей молодежи, которые участвовали в дискуссии наравне с опытными экспертами и не боялись задавать вопросы.

Теги: #ЦИК #фейк #избирательная система
Источник: Псковская Лента Новостей
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