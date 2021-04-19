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Политика

Стартовал прием заявок на участие в тестировании онлайн-голосования

21.04.2021 10:45|ПсковКомментариев: 0

Прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования начинается сегодня, 21 апреля, в рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской Федерации, достигнувший возраста 18 лет и имеющий подтвержденную учетную запись. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Само дистанционное голосование состоится в период с 8.00 12 мая по 14.00 14 мая. Организаторы планируют воспроизвести онлайн все стандартные этапы голосования: от регистрации и авторизации до самого голосования и подведения итогов.

В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек. «Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования как дополнительной возможности участвовать в выборах», - цитирует ее ТАСС.

Напомним, 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы. В частности, в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ и 39 региональных парламентов, в том числе Псковского областного Собрания.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #ЦИК #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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