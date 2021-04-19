Политика

Михаил Ведерников назвал самые важные для Псковской области тезисы послания президента

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию войдет в историю как новый поворот к ускоренному развитию социальной инфраструктуры нашей страны. Такое мнение в своем инстаграм-аккаунте высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя сегодняшнее послание главы государства. Также он выделил несколько наиболее важных тезисов.

«Замещение коммерческих кредитов бюджетными для регионов с высоким уровнем госдолга – это решение, которое мы долго защищали на всех уровнях. Для Псковской области это означает возможность начать дышать полной грудью», - убежден Михаил Ведерников. Не менее важно, по его мнению, - что будут реструктурированы бюджетные кредиты, выданные регионам в 2020 на противодействие пандемии, – их срок будет продлен до 2029 года.

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Очень важной для Псковской области темой послания губернатор считает поддержку семьи и детства: единовременная выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста поможет тысячам семей региона.

«Еще одна тема, которую мы прорабатывали несколько лет – это развитие газификации, в частности, доведение газа до домовладений. "За подводку газа до границ индивидуальных земельных участков люди платить не должны", – мощное решение, - Большое внимание президент уделил дальнейшему развитию медицины – особенно в сельской местности и в малых населенных пунктах. Для нас это стратегическое направление, которое мы общими усилиями реализуем вместе с правительством РФ».



Отдельно Михаил Ведерников отметил поддержку туризма – год противодействия ковиду стал первым, который прервал многолетнюю тенденцию к росту турпотока в Псковской области. «Это важная отрасль, которую нужно как можно быстрее восстанавливать, – во многом именно она обеспечивает сохранение и развитие нашего культурного наследия», - заключил губернатор.