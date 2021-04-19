Политика

Петр Алексеенко: Озвученные в послании меры поспособствуют улучшению ситуации в Псковской области

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию носит социальный характер. Об этом заявил лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Послание носит социальный характер, - отметил он. - Выдвинуты конкретные предложения, названы суммы по поддержке многодетных семей, семей, имеющих школьников, беременных женщин, чтобы поддержать их в трудную минуту. Конечно, ряд мер направлен на улучшение экономической обстановки, в том числе регионов, которые имеют большую кредиторскую задолженность, в их числе и Псковская область. Думаю, это будет способствовать некоторому улучшению экономической ситуации».

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Также глава государства остановился на международной обстановке, продолжил Петр Алексеенко. «Направленность в послании, что надо противодействовать силой, - к этому надо готовиться. Но для этого нужна сильная экономика, сейчас мы не очень этим можем похвастаться», - считает Петр Алексеенко.

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«Надеюсь, что меры, предложенные в послании, будут воплощены в жизнь», - заключил он.