Политика

Партия «Новые люди» и экс-мэр Якутска готовят программу развития регионов

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева будет выдвигаться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, она также разработает программу развития регионов страны.

«Сардана Авксентьева – легендарный бывший мэр Якутска, одна из самых известных в России женщин-политиков, - отметили в пресс-службе. - В 2018 году ей удалось победить на выборах ставленника "Единой России", спикера гордумы Александра Саввинова. Одним из первых решений Сарданы Авксентьевой на посту мэра стала продажа дорогих внедорожников, принадлежавших администрации города. Вырученные деньги пошли на выплату долгов муниципальных предприятий и организацию работы социального такси».

Отмечается, что она существенно сократила представительские расходы чиновников. Например, отменила новогодний корпоратив в Государственном театре оперы и балета. На празднование планировалось потратить около миллиона рублей из городского бюджета. Вместо этого она организовала благотворительную акцию «Пять шагов к Новому году», в рамках которой пятеро ее заместителей должны были своими силами провести новогодние праздники в школах-интернатах, домах престарелых и других социальных учреждениях.

«Сардана не боялась напрямую общаться с горожанами, регулярно отвечала на их вопросы через Instagram, - сказали в пресс-службе. - За деятельностью якутского мэра наблюдала вся страна, ее стали называть самым народным мэром. Многим было сложно поверить, что во власти могут работать такие люди – не стремящиеся к личному комфорту и обогащению».

Также Сардана Авксентьева в ноябре 2020 года предложила продать дорогое здание мэрии в центре Якутска, чтобы пополнить городской бюджет. Чиновникам предстояло переехать в скромное здание на окраине, в котором не будет «огромного количества кабинетиков, где каждый может спрятаться за своей дверкой».

«К сожалению, Сардане Авксентьевой пришлось покинуть свой пост раньше срока. По официальным данным, она уволилась по состоянию здоровья. В ряде СМИ обсуждалась версия, согласно которой Сардану "ушли", поскольку побоялись ее слишком высокого рейтинга», - продолжили в партии.

Теперь Сардана Авксентьева приняла решение выдвигаться на выборы депутатов Государственной думы от партии «Новые люди». Ей импонирует позиция партии, считающей, что российским регионам нужно дать больше денег и полномочий.

«Регионы вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет. А почему все так? В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы», – уверена Сардана Авксентьева.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в свою очередь отметил, что в политике должно появляться как можно больше неравнодушных людей, таких как Сардана Авксентьева.

«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана — это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление», - рассказал Алексей Нечаев.