Политика

Игорь Сопов: Кандидаты могут «выпрыгивать из штанов», но только в период агиткампании

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове призвал кандидатов, которые собираются участвовать в сентябрьских выборах, не заниматься агитацией раньше времени, поскольку это является нарушением законодательства.

В целом, по его словам, за 4 месяца до старта большой избирательной кампании нет оснований полагать, что выборы будут наполнены «интригами, скандалами и расследованиями». «Мне кажется, процесс подготовки к выборам идет спокойно. Мы видим возросшую активность политических партий и кандидатов, но все происходит в рамках закона», - констатировал Игорь Сопов. Хотя, заметил но, есть несколько нарушений, когда кандидаты от одной из партий начали выпускать предвыборные листовки до официального старта избирательной кампании.

«Информационную кампанию они могут проводить, а агитировать, призывать к какому-то действию - не могут. Поэтому обращаем внимание новичков избирательного процесса и тех, кто пытается выбежать быстрее остальных, что этот "старт" не будет зафиксирован. Это будет фальстарт, - подчеркнул Игорь Сопов, обращаясь к таким кандидатам. - Вы можете "выпрыгивать из штанов", но только в период агитационной кампании, а бежать впереди паровоза - это значит нарушать законодательство, а это неправильно».