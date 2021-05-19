Игорь Сопов: Кандидаты могут «выпрыгивать из штанов», но только в период агиткампании

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове призвал кандидатов, которые собираются участвовать в сентябрьских выборах, не заниматься агитацией раньше времени, поскольку это является нарушением законодательства.
В целом, по его словам, за 4 месяца до старта большой избирательной кампании нет оснований полагать, что выборы будут наполнены «интригами, скандалами и расследованиями». «Мне кажется, процесс подготовки к выборам идет спокойно. Мы видим возросшую активность политических партий и кандидатов, но все происходит в рамках закона», - констатировал Игорь Сопов. Хотя, заметил но, есть несколько нарушений, когда кандидаты от одной из партий начали выпускать предвыборные листовки до официального старта избирательной кампании.