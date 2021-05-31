Политика

Праймериз «Единой России»: рекордная явка, ожидаемый результат

В воскресенье, 30 мая, завершилась процедура предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы.

Напомню, что менее через четыре месяца мы будем избирать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Само предварительное голосование продолжалось неделю, а в целом процесс – запуск процедуры, выдвижение участников, публикация их заявлений, регистрация выборщиков, призывы партийцев принять участие в голосовании и т.д. – растянулся практически на всю весну и стал заметным событием в общественно-политической жизни. Традиционно проведение праймериз обеспечило доминирование партии власти в публичном пространстве. Оппозиция не смогла что-то противопоставить главной теме «Единой России» и перебить сформированную ею повестку. В этом смысле ситуация развивалась по тому же сценарию, что и в прежние годы – например, в 2016-м, накануне предыдущих парламентских выборов. Правда, тогда мы были свидетелями создания неких тактических коалиций, переговоров представителей оппозиции, обсуждения ими планов относительно участия кандидатов в одномандатных округах – весной 2021 года этого не было.

Предварительное голосование «Единой России» прошло с использованием электронного, формата. Кроме того, в последний день процедуры желающие могли проголосовать и традиционно – заполняя бюллетень и опуская его в урну для голосования на одном из 119 избирательных участков.

По информации из партии, суммарно участие в праймериз в масштабах страны приняли около 11 млн человек, в Псковской области – порядка ста тысяч человек, и это для подобной процедуры - рекордные показатели.

По предварительным результатам, действующий депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский набрал порядка 79 процентов голосов и лидирует по итогам парламентских праймериз по определению кандидата в псковском одномандатном округе. «Этого и следовало ожидать, - считает председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов. – Александр Николаевич активно работает в округе, поддерживает связь с избирателями. Нет такого района, который он не посетил бы». Руководитель Центрального исполкома «Единой России», экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов набрал порядка 69% по итогам голосования по определению кандидата по единому избирательному округу (по партийному списку) и также представит партию на парламентских выборах. Высокий уровень его поддержки в партии объясняют тем, что и, работая в Москве, не утрачивает связей с родным регионом (напомню, что родом Александр Борисов из Куньи) и помогает региональным властям решать вопросы в столице.

Слева направо: Александр Борисов и Александр Козловский

Определены и кандидаты на выборы в Псковское областное Собрание депутатов. В списке как действующие региональные парламентарии (Александр Котов, Юрий Сорокин, Виктор Остренко, Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов и другие), так и новички (например, Дмитрий Алекминский, Юлия Лысова, Алексей Кириллов, Алексей Форш, Дмитрий Белюков, Армен Мнацаканян, Елена Лунгу, Татьяна Фомченкова, Владимир Кузь и другие). Достаточно большое число новых лиц, очевидно, позволит обеспечить обновление депутатского корпуса, о необходимости которого неоднократно заявляли единороссы. Полный список победителей предварительного голосования уже опубликован на сайте ПЛН, желающие могут с ним ознакомиться – от себя добавлю, что в этой части практически полностью оправдались прогнозы Псковской Ленты Новостей, озвученные в материале «Депутатский светофор».

Говоря об итогах праймериз, следует напомнить, что проводились они в период действия антиковидных ограничений, с широким использованием электронного голосования, в связи с чем до начала процедуры высказывались опасения – мол, удастся ли в этих условиях убедить людей в необходимости участия в процедуре, не отразится ли это на количестве выборщиков. Как следует из уже приведенных цифр, негативно на «явке» это точно не отразилось – более того, как заявляют в партии, современный формат проведения предварительного голосования способствовал массовому участию молодежи и людей среднего возраста. Как итог – 19% проголосовавших в Псковской области. То есть в целом с этой задачей в партии справились – принять участие в предварительном голосовании жителей региона убедили. Возможно, здесь не обошлось без перегибов – по крайней мере, в социальных сетях появлялись сообщения о якобы имевших место фактах принуждения бюджетников к участию голосовании. Этими сообщениями не преминули воспользоваться оппоненты единороссов, в том числе авторы анонимных политических телеграм-каналов. Справедливости ради отмечу, что любой масштабный процесс, как правило, сопровождается отдельными эксцессами исполнителей – возможно, нечто подобное происходило и в этот раз. Так или иначе, в партии были вынуждены комментировать эту ситуацию. Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подобные публикации называет «взбитием пены». Мол, когда не приводится никаких конкретных фактов – мы внимания на это не обращаем и видим в таких выпадах только стремление взбаламутить и посеять сомнения у людей.

Отмечу, что те же оппоненты упрекают «Единую Россию» и в другом: дескать, процесс предварительного голосования был срежиссирован. В этой связи медведей их недоброжелатели активно троллили в социальных сетях. Те в свою очередь действовали в соответствии с известным принципом, согласно которому «караван идет», что бы ни происходило вокруг. Наверное, в данной ситуации, когда критические замечания прозвучали бы независимо от того, как единороссы проводили свою процедуру, использование этого приема было вполне оправдано.

Так или иначе, процедура предварительного голосования по определению команды кандидатов «Единой России» на сентябрьские выборы завершена. В этом году она прошла ровно, спокойно, без громких скандалов и неожиданностей. По итогам определены победители, а кандидатами от партии они станут несколько позже - по итогам региональной партийной конференции 7 июня и съезда «Единой России» 19 июня. Теперь слово за другими партиями. Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за ходом подготовки политических объединений к главным выборам года и будет держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко