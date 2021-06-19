Политика

«Новые люди» предлагают освободить малый бизнес от контрольно-кассовых терминалов

Представитель псковского регионального отделения партии «Новые люди» кандидат политических наук Андрей Маковский поддержал инициативу партии освободить малый бизнес от контрольно-кассовых терминалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, «Новые люди» намерены внести поправки в действующее законодательство, которые позволят освободить малый бизнес от обязательной установки ККТ (контрольно-кассовых терминалов). Вместо этого можно будет использовать мобильное приложение.

На данный момент по законодательству кассовые аппараты обязаны установить все предприниматели – за исключением лишь небольшой части самозанятых граждан, а также те ИП, кто не нанимает сотрудников. Остальные вынуждены покупать дорогие ККТ и за деньги обновлять программное обеспечение. Стоимость одного фискального регистратора колеблется от 15 до 30 тыс. руб., не считая программного оборудования. Однако и эта отсрочка заканчивается 1 июля 2021 года, и все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует.

Число людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Псковской области, по данным РИА Новости, только за январь-сентябрь 2020 года сократилось почти на 9%. Как прогнозирует эксперты, нововведение ускорит этот процесс.

Между тем в России с 2019 года обсуждается возможность по избавлению малого бизнеса от этой дополнительной тяготы, заменив ККТ на мобильное приложение. Тогда эту идею в Министерстве экономического развития сочли интересной, но довести ее до реализации не хватило политической воли. «Новые люди» намерены исправить ситуацию.

«Это хорошая и правильная инициатива. Но я убежден, что все нововведения, особенно цифровые, должны приниматься с учетом реальной ситуации на местах, и предоставлять выбор. К примеру, в Москве, Петербурге или более-менее крупных городах эта идея отличная, а вот в деревнях зачастую не развит интернет и потому подобная информатизация документов оборота или отчетности там не возможна. Значит, в законе должна быть возможность выбора или того, или другого варианта», - прокомментировал инициативу представитель партии «Новые люди» по Псковской области Андрей Маковский.

Как отмечают эксперты партии, чтобы снизить издержки бизнеса нужно изменить федеральный закон №54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также ряд подзаконных актов.

«Новые люди» намерены внести поправки в ныне действующее законодательство уже в ближайшее время.