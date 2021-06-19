«Новые люди» предлагают освободить малый бизнес от контрольно-кассовых терминалов

Представитель псковского регионального отделения партии «Новые люди» кандидат политических наук Андрей Маковский поддержал инициативу партии освободить малый бизнес от контрольно-кассовых терминалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, «Новые люди» намерены внести поправки в действующее законодательство, которые позволят освободить малый бизнес от обязательной установки ККТ (контрольно-кассовых терминалов). Вместо этого можно будет использовать мобильное приложение.
На данный момент по законодательству кассовые аппараты обязаны установить все предприниматели – за исключением лишь небольшой части самозанятых граждан, а также те ИП, кто не нанимает сотрудников. Остальные вынуждены покупать дорогие ККТ и за деньги обновлять программное обеспечение. Стоимость одного фискального регистратора колеблется от 15 до 30 тыс. руб., не считая программного оборудования. Однако и эта отсрочка заканчивается 1 июля 2021 года, и все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует.
Число людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Псковской области, по данным РИА Новости, только за январь-сентябрь 2020 года сократилось почти на 9%. Как прогнозирует эксперты, нововведение ускорит этот процесс.
Между тем в России с 2019 года обсуждается возможность по избавлению малого бизнеса от этой дополнительной тяготы, заменив ККТ на мобильное приложение. Тогда эту идею в Министерстве экономического развития сочли интересной, но довести ее до реализации не хватило политической воли. «Новые люди» намерены исправить ситуацию.
Как отмечают эксперты партии, чтобы снизить издержки бизнеса нужно изменить федеральный закон №54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также ряд подзаконных актов.
«Новые люди» намерены внести поправки в ныне действующее законодательство уже в ближайшее время.