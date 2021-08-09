Политика

Суд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы

Московский городской суд отменил регистрацию Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Государственной Думы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу № 207 от партии "Зеленые" А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе, - написал Лев Шлосберг. - Суд не допустил к участию в процессе представителя партии "Яблоко" как заинтересованного лица. Мои интересы представляет юрист Евгений Порошин».

Лев Шлосберг получит решение суда 10 августа в 16.00, оно будет обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, заявил он.

«Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым. Решение суда не вступило в законную силу», - добавил Лев Шлосберг.

Напомним, на прошлой неделе Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по округу №207 в Москве. В Пскове областная избирательная комиссия вначале отказала ему и яблочнику Николаю Кузьмину в регистрации на выборах депутатов областного Собрания, однако затем зарегистрировала в качестве кандидатов.