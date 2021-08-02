Политика

«Мама Рома» вышла боком

Сегодня, 3 августа, на заседании избирательной комиссии Псковской области произошли неожиданные события. Члены облизбиркома приняли решение об исключении из единого списка кандидатов на выборах в областное Собрание депутатов сразу двух членов псковского «Яблока» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, а также представителя ЛДПР Антона Андреева.

Если жириновца «отцепили» из-за того, что в своем заявлении о согласии баллотироваться он не указал сведения о наличии судимости (по информации ПЛН, это решение не будет обжаловаться), то причиной снятия яблочников стала установленная «причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность». Речь идет о ФБК Алексея Навального (организация признана в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией).

«На основании нового законодательства, вступившего в силу в РФ, на основании документов, поступивших от Министерства юстиции, комиссия приняла такое решение. Законодательство не позволяет людям, причастным к экстремистским организациям, участвовать в выборных кампаниях, поэтому было принято такое решение, исключительно на законных основаниях», - прокомментировал решение комиссии ее председатель Игорь Сопов в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В данном материале по горячим следам не буду вдаваться в правовые детали принятого решения, которое, по словам яблочников, будет обжаловано в Псковском областном суде — отмечу лишь, что оно было принято большинством голосов членов избиркома.

Ожидаемо ли было данное решение? Несомненно. И здесь следует сказать, что многие полагали: участие яблочников в несанкционированных митингах оппозиции в начале этого года им еще аукнется и приведет к негативным последствиям. Речь о резонансных акциях во многих городах России, в том числе в Пскове.

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Лев Шлосберг был среди протестующих, однако затем открестился от участия - как следовало из опубликованных в интернете его показаний, политик с женой пришел в пиццерию «Мама Рома», пообедал, взял с собой пиццу, вышел на улицу и на Октябрьском проспекте Пскова оказался в толпе людей. Так или иначе, он был привлечен к административной ответственности. А позднее ФБК был признан экстремистской организацией.

Было понятно, что история будет иметь продолжение. Так, собственно, и произошло.

Государственная машина в этом году дала четко понять всем участникам политического процесса, за какие флажки переходить нельзя. Мы об этом писали достаточно давно и неоднократно. Участие в официальной политике и несанкционированных акциях несистемной оппозиции — вещи в современной России несовместимые. Руководство партии «Яблоко» на федеральном уровне это поняло. Окружение Льва Шлосберга это отринуло. Лев Маркович, как обычно, попытался усидеть на двух стульях. Раньше - получалось, на этот раз - не вышло. Теперь, образно говоря, поздно хлопать крыльями.

Если хочешь участвовать в реальном политическом процессе — надо понимать, по каким правилам идет игра. Пытаться навязать системе свои правила — не получится. Апеллировать, опираясь исключительно только на свои политические убеждения, не выйдет.

Что в итоге? Как это отразится на избирательной кампании? Псковское «Яблоко» на старте забега осталось без своего бессменного лидера Шлосберга и активиста Кузьмина. Даже если представить, что их восстановят, что представляется маловероятным, то это потеря темпа. Вдобавок придется корректировать все планы на кампанию, менять тактику, ходить по судам, переделывать агитационно-пропагандистские материалы (если они уже изготовлены), а всё это — дополнительные проблемы, время, деньги. И всё это может негативно повлиять на результаты партии на выборах в регионе.

Если предположить, что псковское «Яблоко» на выборах в областное Собрание преодолеет 5-процентный барьер, то мандат депутата достанется Артуру Гайдуку.

В целом снятие с выборов двух яблочников вряд ли сильно отразится на раскладе сил на выборах. С учетом того, что Лев Шлосберг прошел регистрацию как кандидат в депутаты Госдумы в Москве, видимо, не следует ожидать того, что будет большой шум из-за отказа в его регистрации в Пскове. Выборы в регионах в столице мало кому интересны. Либеральная пресса не будет уделять этим событиям большого внимания — просто потому, что ей это не интересно. Ожидать, что в Пскове всколыхнется общественность - не приходится. Никто «вписываться» за главного местного яблочника не будет. Как мы уже неоднократно отмечали, за последние годы, с первой половины 2010-х, отношения у Шлосберга испорчены едва ли не со всеми — исключение составляет разве что узкий круг сторонников оппозиционера. Он оказался в полной политической изоляции.

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Вместе с тем создается интересный прецедент — сегодня в Москве Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по 207-му одномандатному избирательному округу. И наверняка яблочники будут к этому апеллировать. Однако тут, на мой взгляд, есть опасность. Если, как обещано, решение о снятии с выборов будет обжаловано в псковском суде, то велика вероятность отрицательного решения (это же не про нарушенные авторские права на музыку итальянского композитора, как было с яблочниками пару лет назад, - это про экстремизм, рассчитывать на благоприятный вердикт - весьма сомнительно). Тут не следует исключать другого поворота событий, при котором с этим решением псковского суда кто-то может и в Мосизбирком сходить, если это, конечно, там кому-то будет нужно.

Александр Савенко